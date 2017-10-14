Лос-Анджелес — Айлендерс прогноз и ставки от профессионала 16.10.17

В чемпионате НХЛ команды за регулярный сезон играют регламентированное количество матчей, на основании которых определяются лучшие клубы, которые будут выступать в плей-офф и бороться за право обладать Кубком Стэнли. Напомним, что чем выше клуб займет место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата, тем слабее соперник ему достанется в первом раунде плей-офф. Это имеет большое значение, так как лучше начинать путь к главному трофею НХЛ матчем со слабым соперником, чем с тем, кто вполне может не только достойно бороться, но и победить. Поэтому, в регулярном сезоне НХЛ, такие команды, как команда Лос-Анджелес и команда Айлендерс стараются побеждать в каждом матче. Сегодня эти клубы будут встречаться между собой. Игры этих хоккейных клубов всегда полны непредсказуемости. Благодаря тому, что в составах обеих команд выступают известные хоккеисты, они в любой момент игры могут сыграть нестандартно, обескуражив соперника и забросив шайбу. Это стоит учитывать, так как на тренерском мостике у команд находятся опытные менеджеры, которые имеют богатый практический опыт руководства. К очному противостоянию оба клуба подходят в отличной форме, о чем свидетельствуют результаты команд в регулярном чемпионате. Наши эксперты предполагают, что игра должна получиться интересной, так как, обычно, матчи с участием команды Лос-Анджелес и команды Айлендерс полны непредсказуемости.

Для экспертов нашего ресурса матч, в котором определять сильнейшего будут хоккеисты команды Лос-Анджелес и хоккеисты команды Айлендерс оказался непростым для прогнозирования. В первую очередь, необходимо сказать о том, что в чемпионате НХЛ выступает большое количество действительно классных клубов. Практически у всех команд достаточно солидный бюджет, поэтому они могут себе позволить пригласить известных хоккеистов и менеджеров. Поэтому слабых команд в НХЛ нет априори. Каждый клуб ведет борьбу за попадание в плей-офф, следовательно, не важных матчей в регулярном чемпионате нет, так как проигрыш может существенно сказаться на расположении команд в турнирной таблице, и тот клуб, который входил в зону плей-офф, может легко ее покинуть. Таким образом, команда Лос-Анджелес и команда Айлендерс подходят к очному противостоянию в полной боевой готовности. Это можно судить по составам, а также по словам менеджеров, которые много говорили о значимости победы для их клубов в этом матче. Наши эксперты сделали вывод, что игра будет достаточно динамичной, так как между собой команда Лос-Анджелес и команда Айлендерс практически во всех последних противостояниях играли в быстрый хоккей со множеством бросков по воротам друг друга. Чего-то подобного стоит ждать и в этом матче. Поэтому, мы советуем болельщикам не пропустить это противостояние и подогреть интерес к матчу ставками от наших экспертов!

Для наших экспертов – настоящее удовольствие анализировать матчи регулярного сезона НХЛ. Напомним, что здесь выступают только самые сильные хоккейные клубы, в составах которых играют мировые знаменитости – хоккеисты, которых знают и ценят во всем мире. В матче команды Лос-Анджелес и команды Айлендерс на ледовой площадке сойдутся настоящие легенды хоккея. Оба клуба достойны того чтобы быть фаворитами в любом матче. Однако сейчас придется выбирать фаворита в очном противостоянии этих команд. После тщательного изучения всех факторов, эксперты нашего ресурса пришли к мнению, что основное время матча между командой Лос-Анджелес и командой Айлендерс вполне может завершиться вничью. Оба клуба показывают практически равные результаты, составы команд – сбалансированные, без видимых недостатков. Между собой эти команды довольно часто определяют победителя в овертайме или посредством буллитов, так что, вполне логично предположить, что основное время матча не выявит победителя. Кстати, в букмекерских конторах на это событие предлагается довольно высокий коэффициент. Общий тотал заброшенных шайб в этом матче наши эксперты считают на меньше. Скорее всего, в этом противостоянии на первый план выйдет борьба между хоккеистами, поэтому шайб со стороны одной и другой команд будет заброшено немного. А вот общий тотал штрафных минут мы бы рекомендовали рассматривать на больше, так как за грубые приемы хоккеисты будут получать штрафы, которых в этом матче будет немало.

В матче победителем станет Лос-Анджелес — 1.95, нет победителей в матче — 3.45, в матче победителем станет Айлендерс — 4.1.

Команда Лос-Анджелес и команда Айлендерс – старые соперники. Из года в год противостояние этих хоккейных команд пользовалось популярностью у болельщиков. Дело в том, что оба клуба всегда стараются бороться только за самые высокие места. Нынешний сезон – е исключение. Благодаря хорошему финансированию, обе команды могут позволить себе заключать контракты только с лучшими хоккеистами, что делает эти клубы одними из самых грозных соперников. В составах команды Лос-Анджелес и команды Айлендерс достаточно хоккеистов, которые могут не только слаженной и четко взаимодействовать со своими партнерами, но и могут показать индивидуальное мастерство. Такие соперники очень опасны, так как в любой момент могут принять неординарное решение, которое позволит им победить. Сегодняшнее противостояние – это не только противостояние хоккейных команд, но и менеджеров, которым есть что доказывать друг другу, поэтому наши эксперты ждут от этого матча отличного хоккейного зрелища, и рекомендуют игру к просмотру.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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