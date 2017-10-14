Прогноз на матч Портленд — ДС Юнайтед от эксперта 16.10.17

Эксперты нашего портала заранее просматривают расписание футбольных чемпионатов на несколько туров вперед. Это позволяет нам выбирать наиболее интересные футбольные матчи, а также дает пищу для анализа. Отметим, что в преддверии важных матчей футболисты, которые имеют критическое количество предупреждений могут специально получить желтую карточку, чтобы иметь дополнительное время для отдыха перед важным противостоянием. Помимо этого, менеджеры команд могут придержать ключевых футболистов, выпустив на поле в матче со слабым соперником ближайших резервистов. В общем, в зависимости от ситуации, здесь масса вариантов, и все они должны быть учтены при прогнозировании. Казалось бы, что команда Портленд не должна иметь никаких проблем в матче со своим соперником в ближайшем туре чемпионата. Однако, в расписании предстоящих матчей, у хозяев поля намечается матч с командой, которая является одним из ключевых конкурентов в борьбе за высокие места в чемпионате. А это означает, что хозяева поля могут не выпустить основу на матч со своими текущими соперниками. Именно поэтому команда ДС Юнайтед в этой игре имеет все шансы на то, чтобы не только удержать плюсовую фору, но и побороться за результат. Таким образом, противостояние команды Портленд и команды ДС Юнайтед должно получиться довольно интересным, так как хозяева поля вряд ли будут иметь колоссальное преимущество в этом матче, следовательно, борьба будет идти все 90-то минут матча.

Большинство известных футбольных экспертов в матче команды Портленд и команды ДС Юнайтед склоняются к тому, что хозяева поля легко разберутся со своими оппонентами. Однако эксперты нашего портала пока неоднозначны в своем мнении, так как необходимо все тщательно взвесить и проанализировать. С точки зрения турнирной таблицы, хозяева поля находятся в отличной позиции. Команде не угрожает вылет, и при определенных раскладах клуб может обеспечить себе высокое место в турнирной таблице. Однако, по неофициальной информации, у команды Портленд серьезные финансовые проблемы, поэтому вряд ли команда будет стремиться обременить себя на участие в ряде дополнительных турниров на будущий сезон. Гостям наоборот нужны очки, так как сейчас они находятся у самой зоны вылета. В принципе, команда играет в симпатичный футбол, пусть исполнителям и не хватает мастерства. Так что, мы полагаем, что здесь коэффициент на победу хозяев поля несколько занижен, да и личные встречи этих команд говорят о том, что между собой они всегда играют очень плотно. Немаловажное значение на результат матча окажет и погода, синоптики обещают дождь, что тоже существенно затруднит атакующие действия обеих команд. Исходя из этого, а также опираясь на ряд дополнительных факторов, эксперты нашего ресурса составили прогнозы на этот матч, с которыми любители футбола могу ознакомиться ниже. Мы полагаем, что каждый сможет выбрать хорошую ставку с высокой вероятностью проходимости.

Непростое противостояние ожидает футбольных болельщиков. В чемпионате команда Портленд и команда ДС Юнайтед продолжают решать свои турнирные задачи, поэтому победа в этом противостоянии имеет для обеих команд ключевое значение. В принципе, эксперты нашего ресурса согласны с букмекерами, которые видят фаворитами противостояния гостей. Команда ДС Юнайтед более опытна в играх концовки чемпионата, да и состав гостей более стабилен и сбалансирован. Хозяева поля в текущем чемпионате имеют неплохую статистику домашних матчей против клубов, занимающих верхние строчки турнирной таблицы, однако в этом матче все факторы указывают на то, что именно гости больше заслуживают победы. Поэтому наши эксперты прогнозируют победу команды ДС Юнайтед в этом матче. Исходя из этого, чтобы оба клуба играют в атакующий футбол, мы полагаем, что в этом матче будет забито много голов. Поэтому наш прогноз – тотал больше голов в матче, а также индивидуальный тотал гостей тоже на больше. Так как команды действуют в быстрой манере, то фолов в матче вряд ли будет много, да и общий тотал желтых карточек в этой игре явно завышен. Отсюда, эти два статистических параметра мы рассматриваем на меньше. Общий тотал угловых мы рассматриваем на больше, так как команда Портленд и команда ДС Юнайтед много атакуют, причем, делают это не через центр, а флангами, это и приводит к большому количеству стандартов. Еще можно рассмотреть индивидуальный тотал угловых каждой команды на больше, так как игра обеих команд строится через фланговые запросы в надежде на больших нападающих.

Триумфатором станет Портленд — 1.95, нет победителей — 3.45, триумфатором станет ДС Юнайтед — 4.1.

Сегодняшний матч, в котором встретятся команда Портленд и команда ДС Юнайтед можно назвать матчем тура, так как команды будут биться не на жизнь, а на смерть, ведь терять очки нельзя ни одному из соперников, в противном случае, это серьезно осложнит жизнь проигравшему в турнирной таблице. Матч анонсировали достаточно давно, поэтому, нет сомнений в том, что его будут смотреть все ценители современного футбола. В составах одной и другой команды выступает большое количество известных футболистов, действия которых на футбольном поле вызывают настоящий восторг у публики, так что, аншлаг на стадионе и у экранов телевизоров гарантирован. А там где азарт – там обязательно ставки, ведь мало кто из футбольных болельщиков откажется проверить свое мнение относительно исхода такого матча, сделав небольшую ставку в букмекерской конторе. Наши эксперты предлагают большой выбор ставок на это событие, так как в линиях букмекерских контор на этот матч предложен просто гигантский выбор ставок и мы, конечно же, не могли пройти мимо некоторых предложений. Всем отлично футбольного вечера, и выигрышных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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