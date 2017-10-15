Прогнозы и ставки специалистов на матч Сантос Лагуна — Атлас 16.10.17

Весь мир с нетерпением ждет старта матч команды Сантос Лагуна и команды Атлас. Оба футбольных клуба хорошо известны далеко за пределами родного чемпионата. На сегодняшний день эти клубы можно считать лучшими, так как они представлены отличными футболистами, выступающими под руководством известных менеджеров. Однако одного этого сегодня будет мало для достижения нужного результат в предстоящем матче. Напомним, что сейчас чемпионат вышел на финишный отрезок, поэтому командам необходимо тщательно подойти к оставшимся матчам, чтобы не упустить высокие места в турнирной таблице из-за банальной недооценки соперника. Особенно это касается матчей, в которых командам будут противостоять соперники, нив чем не уступающие им в классе. К таким матчам можно отнести и нашу сегодняшнюю встречу. В СМИ много говорили об этом матче, проводили сравнение футболистов и менеджеров обеих команд, детально разбирали тактические схемы игры, возможные изменения в составах, как до старта матча, так и по ходу игры. В общем, казалось бы, анализировать уже нечего, так как за нас это сделали мировые футбольные эксперты, чьи достижения не позволяют сомневаться в их компетенции. Однако эксперты нашего портала постарались внести и свою лепту в прогнозирование этого уникального футбольного события. Ниже можно ознакомиться с нашим видением этого матча. Мы старательно расписали каждый прогноз, чтобы любители футбола смогли сами определить для себя, когда делать ставки: до старта матча или в лайве. Мы полагаем, что игра будет просто великолепной, поэтому рекомендуем всем болельщикам не пропустить этот матч.

Выбирая интересный футбольный матч, эксперты нашего портала всегда стараются предложить максимальное количество ставок, чтобы любители футбола, которые отправляются на стадион болеть за свою любимую футбольную команду, или будут наблюдать за развитием событий у экранов телевизоров, могли не просто насладиться матчем, но и заработать, сделав ставки в букмекерских конторах. Лучше всего, как показывает практика, нам удаются прогнозы на статистику. Вообще, прогнозировать статистику того или иного футбольного матча довольно-таки просто. Для этого достаточно использовать специальные ресурсы, которые ведут учет различных статистических показателей команд в матчах текущего и прошлых чемпионатов. Однако здесь главное не только научиться пользоваться такими ресурсами, но и делать это вместе с анализом другой информации. В ближайшем туре чемпионата нас привлек матч команды Сантос Лагуна и команды Атлас оба футбольных клуба неплохо зарекомендовали себя в текущем сезоне. Наши эксперты полагают, что в сегодняшнем матче будет борьба, так как и хозяева поля, и гости имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в верхнюю часть турнирной таблицы. Матч может получиться очень напряженным, богатым на фолы и желтые карточки, так как в составах обеих команд выступают футболисты, которые, при определенном стечении обстоятельств, могут сыграть против своих соперников довольно грубо, да и главный арбитр матч – суровый рефери, не привыкший потакать грубиянам. В общем, нас ждет матч в лучших традициях футбольных противостояний, где на кону стоит только победа.

Команда Сантос Лагуна и команда Атлас, которые будут определять сильнейшего в очном противостоянии, имеют богатую историю, а также в нынешнем чемпионате эти футбольные клубы могут удивить всех, неожиданно заняв высокие места по итогам сезона. Напомним, что сейчас команда Сантос Лагуна и команда Атлас занимают места в середине турнирной таблицы, однако, при определенных раскладах, и если будут стабильно набирать очки в оставшихся матчах, эти команды могут попробовать занять высокие строчки в чемпионате. По словам менеджеров команд, сейчас именно это является первоочередной целью для их подопечных, поэтому сегодня нас ждет настоящий триллер. Исходя из этого, эксперты нашего портала решили порекомендовать бетторам сыграть пенальти и удаление в этом матче, так как, скорее всего, обе команды будут играть от ножа, стараясь больше разрушать атаки соперника, чем атаковать. Да и судья для таких ставок вполне подходящий. Это же касается и общего тотала нарушений правил и желтых карточек. В этом матче соперники точно не будут жалеть друг друга. Общий тотал забитых голов в матче мы рассматриваем на меньше, мы полагаем, что команды будут играть в защитный футбол, а вязкая игра в центре поля через мелкий фол должна полностью сковать атакующий потенциал обеих футбольных клубов. Общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как если клубы не будут атаковать, то в матче просто неоткуда взяться большому количеству угловых. А вот относительно фаворита матча – здесь все намного сложнее, оба соперника находятся в одинаковой форме, однако мы рискнем отдать предпочтение хозяевам поля за счет домашнего стадиона.

Триумфатором станет Сантос Лагуна — 1.85, нет победителей — 3.5, триумфатором станет Атлас — 4.4.

Сейчас, когда большинство футбольных чемпионатов выходит на финишную прямую, практически всем командам необходимо заботиться о том, чтобы стабильно набирать очки и укреплять свои позиции в турнирной таблице. В нижней части турнирной таблицы борьба идет такая же острая, как и среди команд, которые претендуют на чемпионство. Сейчас идет игра на выносливость, так как те футбольные клубы, которые продемонстрируют недостаточный уровень игры, окажутся в низшем дивизионе. А это существенно ударит по бюджету, особенно это касается маленьких футбольных клубов, для которых попадание в высший дивизион – не только существенный прорыв в игре, но и солидная прибавка к бюджету. Сейчас в прессе можно найти много статей о том, что маленькие клубы сетуют на скудный бюджет и невозможность на равных играть с лидерами чемпионата, в руках которых сосредоточены огромные ресурсы, позволяющие им иметь по несколько равноценных составов, в то время как маленькие клубы вынуждены играть практически одним составом весь сезон. Таковы реалии современного футбола. Однако некоторым из маленьких клубов удается не только показывать неплохой футбол, но и на равных противостоять более титулованным и богатым соперникам. И именно за это болельщики боготворят этот вид спорта.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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