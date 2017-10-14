Арсенал Саранди — Сан-Мартин Сан-Хуан: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Аргентины 17.10.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 17 октября, так как именно в этот день на поле сойдутся Арсенал Саранди и Сан-Мартин Сан-Хуан. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Сан-Мартин Сан-Хуан сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Арсенал Саранди. Начало данной игры произойдет в 03:05 по московскому времени.

Если футбольные клубы Арсенал Саранди и Сан-Мартин Сан-Хуан в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.8. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.8, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.3.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Арсенал Саранди существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Арсенал Саранди проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Арсенал Саранди никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Сан-Мартин Сан-Хуан построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Сан-Мартин Сан-Хуан выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Арсенал Саранди – Сан-Мартин Сан-Хуан не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Хозяева матча Арсенал Саранди – Сан-Мартин Сан-Хуан предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Арсенал Саранди больше 1.5 гола.

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