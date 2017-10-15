Ставки на матч Лада – Витязь Подольск, прогноз на КХЛ от 16.10.17

Команда Лада и команда Витязь Подольск, которые встретятся в очном противостоянии в рамках регулярного чемпионата КХЛ, являются известными хоккейными клубами с богатой историей. Каждый год противостояние этих клубов становится настоящим украшением чемпионата, так как за игрой следит большое количество болельщиков, среди которых не только любители хоккея на стадионе, но и болельщики, наблюдающие за противостоянием команд с экранов телевизоров. Оба клуба в нынешнем сезоне показывают хороший хоккей. Команда Лада и команда Витязь Подольск занимают высокие места в турнирной таблице, которые позволяют им претендовать на попадание в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Напомним, что сейчас в КХЛ большая конкуренция, и попасть в плей-офф будет непросто. Наши эксперты полагают, что для этого хоккеистам придется продемонстрировать все свое мастерство, так как понадобиться показывать стабильные результаты на протяжении всего оставшегося сезона. Мы полагаем, что сегодняшний матч должен получиться насыщенным и результативным, так как оба коллектива не привыкли отступать перед трудностями, а привыкли действовать решительно, настраивая себя только на победу в каждом матче. Наши эксперты ожидают, что хоккейные болельщики получат настоящее удовольствие от просмотра этого матча. Поэтому с нетерпением ждем начала игры.

Все матчи, которые эксперты нашего ресурса предлагают для ставок, они тщательно рассматривают со статистической точки зрения. Не секрет, что в различных видах спорта, особенно командных, наставник отрабатывает со своими подопечными их действия в случае возникновения той или иной игровой ситуации во время матча. Также и в хоккее, когда встречаются два клуба, которые проводят матчи между собой в каждом сезоне, то, присмотревшись к статистическим данным этих матчей, можно определить некоторые закономерности, которые можно использовать для прогнозирования следующего матча между этими командами, а также для ставок в букмекерских конторах. Вообще, появление букмекерских контор существенно облегчило жизнь любителям хоккея, так как теперь можно не только наслаждаться игрой любимых клубов, но и зарабатывать на этом деньги. Для этого достаточно регулярно читать наши прогнозы на хоккей. Наши эксперты анализируют не только матчи между клубами в прошлых сезонах, а также используют матчи, которые команды сыграли ранее в нынешнем сезоне. В общем, в своих прогнозах мы используем только качественный анализ, поэтому и прогнозы у нас получаются классными. Не верите? Убедитесь сами!

Эксперты нашего ресурса полагают, что в матче между командой Лада и командой Витязь Подольск фаворитами противостояния являются гости. Несмотря на то, что команда Лада будет выступать в родных стенах и перед родными болельщиками, сейчас хоккеисты клуба явно не в лучшей форме. Об этом можно судить, глядя на последние результаты команды в чемпионате КХЛ. Кроме этого, сейчас у команды довольно много травмированных, так что наставнику придется принимать непростые решение относительно того, кто будет принимать участие в матче. Команда Витязь Подольск в нынешнем сезоне показывает стабильный хоккей. Относится это к выездным матчам, где хоккеисты команды Витязь Подольск выглядят надежнее своих соперников и за счет этого им удается набирать очки. С турнирной точки зрения у гостей тоже более выгодная позиция в турнирной таблице, да и травмированных хоккеистов у команды Витязь Подольск нет. Поэтому, наши эксперты полагают, что ставка на победу команды Витязь Подольск в этой игре вполне оправдана. Кроме этого, наши эксперты предлагают делать ставки на то, что в матче будет заброшено много шайб, что позволит командам перебить тотал, заявленный букмекерами. Также в этой игре мы ждем много нарушений, так как игра – принципиальное противостояние команды Лада и команды Витязь Подольск, а подобные матчи всегда проходят в борьбе, сопровождаемой грубостью и удалениями.

Ничья в основное время — 3.6, победит в противостоянии Лада — 1.9, победит в противостоянии Витязь Подольск — 4.2.

Отличный хоккей должны продемонстрировать команда Лада и команда Витязь Подольск. Напомним, что оба хоккейных клуба сейчас находятся в отличной форме благодаря тому, что основные хоккеисты этих команд вернулись в строй после непродолжительного отсутствия. Между собой команды встречались неоднократно, именно это и позволило нам обратить внимание на эти хоккейные клубы, точнее, на матч между ними. Соперники всегда непредсказуемо играют друг против друга, поэтому этот матч и заинтересовал наших прогнозистов. Мы думаем, что в сегодняшнем матче обе команды способны победить, однако, по правилам хоккея, победителем будет только один хоккейный клуб. Поэтому, мы полагаем, что сегодня всех любителей хоккея ждет очень интересное и непредсказуемое противостояние, участие в котором примут одни из наиболее ярких хоккейных клубов КХЛ, которые ведут борьбу за попадание в плей-офф. Советуем не пропустить этот матч, ставки на который уже предлагают наши эксперты.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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