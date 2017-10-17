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|Локомотив
|15.10 17:00 по МСК.
|Северсталь
"Северсталь" выиграла 7 из 10 последних матчей и ворвалась в восьмерку лучших Западной конференции. Сможет ли "Локомотив" остановить продвижение "сталеваров"?
|Гирона
|15.10 17:15 по МСК.
|Вильяреал
После назначения нового главного тренера "Вильярреал" еще не проигрывал и даже не пропускал голов. Ставить на победу "водводников", или это лишь приманка букмекеров?
|Саутгемптон
|15.10 18:00 по МСК.
|Ньюкасл
Чемпионат Англии. За последние 5 туров "Саутгемптон" одержал всего одну победу и теперь готовиться экзаменовать новичка лиги
Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 17.10.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Кипр U17 и Швеция U17. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Швеция U17 сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Кипр U17. Начало данной игры произойдет в 15:00 по московскому времени.
Самый большой коэффициент в матче Кипр U17 – Швеция U17 идет на гостей и составляет 4.1, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.45. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.95.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Кипр U17 существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Кипр U17 проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Кипр U17 никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Швеция U17. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Швеция U17 продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Швеция U17 крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
В футбольном поединке Кипр U17 – Швеция U17 эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
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