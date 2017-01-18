Металлург Магнитогорск — Авангард: прогноз, ставки букмекера на матч КХЛ 19.01.17

Матч, в котором между собой встретятся хоккеисты команды Металлург Магнитогорск и хоккеисты команды Авангард должен получиться просто отличным. Обе команды сейчас находятся на подъеме, об этом свидетельствуют их матчи в чемпионате КХЛ. Сейчас как раз самое время стабильно набирать очки, чтобы к концовке регулярного сезона чувствовать себя уверенно в турнирной таблице, и не откладывать завоевание путевки в плей-офф на последнюю игру. По словам наставников команд, сейчас хоккеисты вышли на пик формы, поэтому команды могут обыграть практически любой клуб чемпионата КХЛ. Но, любой обыгрывать не надо, сейчас, как раз, командам предоставляется отличный шанс обыграть одного из наиболее принципиальных соперников. Напомним, что взаимоотношения между командой Металлург Магнитогорск и командой Авангард – далеко недружеские. Оба клуба постоянно соперничают между собой в рамках регулярного чемпионата КХЛ, а также нередко встречаются в финальных стадиях плей-офф. Наши эксперты считают, что сегодняшний матч будет очень непростым для хоккеистов обеих команд, так как сейчас клубам важно не терять очки в турнирной таблице, а наоборот – наращивать преимущество, чтобы перед матчами плей-офф основные игроки могли получить отдых. По словам наставников команд, сегодня оба клуба с первых минут матча будут действовать сильнейшими составами, поэтому болельщики вполне закономерно рассчитывают на интересный хоккей в этом матче.

Эксперты нашего ресурса давно ждали матча, в котором встретятся хоккеисты команды Металлург Магнитогорск и хоккеисты команды Авангард. Оба хоккейных клуба показывают в чемпионате КХЛ отличные результаты. Поэтому, нам было непросто составить прогноз на противостояние этих хоккейных клубов. Однако, тщательно проанализировав статистику выступлений команд в нынешнем сезоне, а также сравнив статистику выступлений этих хоккейных клубов в прошлом сезоне, наши эксперты пришли к определенным выводам, которые мы сформулировали в нашем прогнозе на этот матч. Более детально с ним познакомиться можно ниже. Мы думаем, что сегодняшнее противостояние получиться динамичным, так как оба клуба в нынешнем сезоне делают упор именно на атаку. Кроме этого, по полученной из официальных источников информации, нам стало известно, что обе команды с первых минут матча будут выступать в сильнейших составах. Из этого следует, что болельщики не должны заскучать во время игры. Также, наши эксперты понимают, что сейчас для обеих команд открывается отличная возможность – не только нанести поражение конкурентам за попадание в плей-офф по итогам регулярного сезона КХЛ, но и самим улучшить свое положение в турнирной таблице. Так что, матч обещает быть интересным. Надеемся, что хоккеисты не разочаруют болельщиков!

Наши эксперты и букмекеры одинаково считают, что в матче команды Металлург Магнитогорск и команды Авангард, который состоится в рамках чемпионата КХЛ, победу должны одержать хозяева площадки. Глядя на игру команды Металлург Магнитогорск в нынешнем сезоне, понимаешь, что клуб серьезно добавил и во многом заслуга в этом принадлежит грамотному тренеру, который смог сделать настоящую команду из хоккеистов, которые ранее не играли друг с другом. Причем, огромная работа была проведена в короткий срок, что еще раз подчеркивает профессионализм наставника команды Металлург Магнитогорск. В родных стенах команда играет очень мощно, поэтому сегодня гостям будет тяжело что-то противопоставить сыгранной команде Металлург Магнитогорск. Команда Авангард в этом году пока не может похвастаться стабильной игрой. Клуб то играет просто великолепно, то может откровенно проиграть матч, продемонстрировав безвольную игру. В общем, команда Авангард сейчас пребывает не в лучшей игровой форме, поэтому хозяева площадки должны одерживать в этом матче легкую победу. Общий тотал заброшенных шайб в этой игре мы рекомендуем играть на больше. Оба клуба играют в атакующий хоккей, поэтому вряд ли сегодня тренеры будут отходить от приемлемой игровой тактики. Следовательно, сегодня болельщики станут свидетелями быстрой комбинационной игры, в которой должно быть много шайб. А вот удалений будет немного, так как команда Металлург Магнитогорск и команда Авангард редко играют в грубый хоккей.

Матч закончится триумфом Металлург Магнитогорск — 1, нет триумфаторов в матче — , матч закончится триумфом Авангард — .

Эксперты нашего ресурса пристально следят за матчами в регулярном чемпионате КХЛ. Мы стараемся подыскивать наиболее интересные противостояния, в которых принимают участие лучшие хоккейные клубы чемпионата. В предстоящем туре мы решили спрогнозировать матч, в котором будут противостоять друг другу две известные европейские хоккейные команды. Мы тщательно подготовились к этому матчу, досконально изучили статистику противостояний этих команд, а также статистику выступления этих команд в текущем сезоне. Все это позволило нашим экспертам сделать определенные выводы, которые нашли отражение в прогнозах на эту игру. Вообще, эксперты нашего ресурса считают, что в чемпионате КХЛ говорить о победе какого-либо клуба до финального свистка – бессмысленно, так как в этом виде спорта всегда играют до конца, и пока не прозвучит финальная сирена – рано говорить о победе той или иной команды. Всем зрелищного хоккея и удачных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru