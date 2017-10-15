Ставки на матч Пьяченца – Витербезе, прогноз на футбол от 16.10.17

Эксперты нашего портала заранее просматривают расписание футбольных чемпионатов на несколько туров вперед. Это позволяет нам выбирать наиболее интересные футбольные матчи, а также дает пищу для анализа. Отметим, что в преддверии важных матчей футболисты, которые имеют критическое количество предупреждений могут специально получить желтую карточку, чтобы иметь дополнительное время для отдыха перед важным противостоянием. Помимо этого, менеджеры команд могут придержать ключевых футболистов, выпустив на поле в матче со слабым соперником ближайших резервистов. В общем, в зависимости от ситуации, здесь масса вариантов, и все они должны быть учтены при прогнозировании. Казалось бы, что команда Пьяченца не должна иметь никаких проблем в матче со своим соперником в ближайшем туре чемпионата. Однако, в расписании предстоящих матчей, у хозяев поля намечается матч с командой, которая является одним из ключевых конкурентов в борьбе за высокие места в чемпионате. А это означает, что хозяева поля могут не выпустить основу на матч со своими текущими соперниками. Именно поэтому команда Витербезе в этой игре имеет все шансы на то, чтобы не только удержать плюсовую фору, но и побороться за результат. Таким образом, противостояние команды Пьяченца и команды Витербезе должно получиться довольно интересным, так как хозяева поля вряд ли будут иметь колоссальное преимущество в этом матче, следовательно, борьба будет идти все 90-то минут матча.

Хорошие прогнозисты, которыми являются эксперты нашего ресурса, в первую очередь, это хорошие аналитики, которую умеют извлечь пользу из, даже, казалось бы, самой незначительной информации. Сегодня, благодаря развитию сети Интернет, ежедневно публикуется огромное количество спортивной и около спортивной информации, разнообразные слухи, сплетни и домыслы – тоже отличный источник информации, и если использовать такие источники совместно с проверенной информацией, можно найти довольно интересные факты, которые позволят выбрать интересную ставку на тот или иной футбольный матч. Сегодня практически все ведущие европейские футбольные чемпионаты находятся под колпаком у журналистов, которые стараются выудить мало-мальски интересную информацию относительно как самого чемпионата, так и отдельного взятого футбольного клуба либо футболистов, которые защищают его цвета. Так что, в сети предостаточно информации, главное, это уметь ее правильно структурировать и анализировать. Эксперты нашего портала обладают такими навыками, ведь мы занимаемся составлением прогнозов не только на статистику футбольных матчей, но и прогнозируем их исходы. В ближайшее время состоится матч между футболистами команды Пьяченца и футболистами команды Витербезе. Эта игра будет иметь очень важный характер, поэтому в СМИ нет недостатка информации об этом матче. Наши эксперты ее тщательно проработали, поэтому ниже можно ознакомиться с нашими прогнозами на этот матч.

Наши эксперты полагают, что букмекеры несколько недооценивают шансы гостей в матче против футболистов команды Пьяченца. Возможно, что статистика выступлений хозяев поля в нынешнем сезоне и говорит о том, что именно они должны быть фаворитами этого матча, однако между командами нет такой пропасти в классе, чтобы коэффициент на победу команды Пьяченца в этом матче был таким низким. Гости не сильно отстают от своих соперников в турнирной таблице, да и в последних матчах, после того, как все ключевые футболисты команды Витербезе вернулись в строй, клуб демонстрирует отличные результаты. В общем, здесь наши эксперты рекомендуют делать ставки на то, что команда Витербезе не проиграет в этой игре. Тем более что очки гостям сейчас нужнее, чем их соперникам. Игра обещает быть жесткой, так как ни одна из команд просто так не уступит победу свои соперникам. Исходя из этого, мы рассматриваем общий тотал нарушений и желтых карточек на больше, тем более что судить матч будет арбитр, который долго не колеблется, а сразу предупреждает нарушителей. Общий тотал угловых в матче тоже стоит заигрывать на больше, так как оба клуба активно задействуют фланги во время атаки, да и стандарты есть кому замыкать в составах обеих команд. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше, так как клубы предпочитают активно действовать впереди, а в обороне у команды Пьяченца и команды Витербезе не все так гладко.

Победа в матча за Пьяченца — 1.95, победа в матче за Витербезе — 4.1, игра закончится вничью — 3.45.

Отличный футбольный матч ждет всех любителей футбола. В рамках чемпионата запланирована встреча команды Пьяченца и команды Витербезе. Эксперты нашего портала тоже решили поделиться своим мнением относительно этого футбольного матча. Мы полагаем, что многие любители футбола захотят не просто насладиться игрой, но и сделают ставки в букмекерских конторах. Мы уже промониторили линии букмекеров и увидали, что практически все букмекерские конторы предложили на это противостояние просто огромный объем ставок. Так что, наряду со всеми прогнозистами сети и СМИ, наши эксперты тоже решили сделать свои прогнозы, однако акцент мы будем делать не на основные исходы, а на статистические показатели, так как, как по4казывает практика, статистика футбольных матчей лучше поддается прогнозированию. Мы практически всегда делаем упор на статистике, так как это приносит неплохую прибыль, как на краткосрочной, так и на долгосрочной дистанции. Тем более что при прогнозировании такого противостояния, нет необходимости искать информацию по разным источникам, все есть в свободном доступе в сети. Так что, наслаждайтесь футболом, и пользуйтесь нашими прогнозами.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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