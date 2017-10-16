Ставки на матч Динамо Минск – Торпедо, прогноз на КХЛ от 17.10.17

Перед тем, как анализировать хоккейный матч, в котором команда Динамо Минск на своей площадке принимает команду Торпедо, эксперты нашего ресурса решили тщательно взглянуть на турнирную таблицу КХЛ. Ведь скоро хоккейные клубы пройдут экватор чемпионата, поэтому интересно, какие шансы имеют команды завершить сезон на мажорной ноте и завоевать билет в плей-офф. Напомним, что получить билет в плей-офф – не главная цель для команд регулярного сезона КХЛ. По итогам регулярного сезона необходимо занять достойное место в турнирной таблице, которое позволит с первого раунда плей-офф получить более легкого соперника. То есть, те команды, которые по итогам регулярного сезона КХЛ займут самые высокие места в чемпионате, получат в качестве соперников по первому раунду команды, которые заняли самые нижние места, допустимые для участия в плей-офф. Таким образом, чем выше место в турнирной таблице чемпионата у хоккейного клуба, тем выше его шансы сыграть в финале Кубка Гагарина. Но, история знает массу примеров, когда трофей завоевывали команды, попадавшие в плей-офф совершенно случайно. Поэтому, сейчас командам главное – попасть в плей-офф, а потом можно будет и начать разбираться дальше. А для попадания в плей-офф необходимо демонстрировать стабильную игру сейчас. Поэтому, наши эксперты ждут интересной игры от команды Динамо Минск и команды Торпедо.

В матче, где между собой сыграют хоккеисты команды Динамо Минск и хоккеисты команды Торпедо, эксперты нашего ресурса постарались найти интересные факты, которые позволили бы нам сделать интересные и качественные прогнозы на этот матч. Оба хоккейных клуба находятся в отличной форме. Напомним, что сейчас разгар регулярного чемпионата КХЛ, поэтому все команды должны думать, прежде всего, о том, чтобы набирать очки и закрепляться в турнирной таблице. Отметим, что только те хоккейные клубы, которые наберут достаточное количество очков, смогут попасть в плей-офф и там побороться за Кубок Гагарина. Однако для того чтобы иметь в плей-офф более слабого соперника, необходимо занять как можно более высокое место в турнирной таблице. Обеим командам, которые примут участие в этом матче, такая задача вполне по силам, так как они не первый год выступают в КХЛ и всегда стараются показать только хорошие результаты. Поэтому для этих хоккейных клубов попадание в плей-офф – одна из важнейших задач на этот сезон, и вряд ли команды упустят возможность побороться за Кубок Гагарина. Исходя из этого, эксперты нашего ресурса считают, что в сегодняшнем матче будет много борьбы, так как обе хоккейные команды постараются продемонстрировать лучший хоккей и одержать победу над соперником. Мы уже приготовили несколько прогнозов на этот матч, с ними можно ознакомиться ниже.

Букмекеры и эксперты нашего ресурса полагают, что в матче между командой Динамо Минск и командой Торпедо, которые сыграют в чемпионате КХЛ, фаворитом противостояния являются хозяева площадки. Сейчас команда Динамо Минск показывает слаженные командные действия и добивается побед. Несмотря на то, что вначале сезона у клуба были определенные проблемы с составом, сейчас дела у клуба обстоят отлично. Гости тоже не самая слабая команда КХЛ, однако в личных встречах этот клуб уступает своим соперникам, да и длинная выездная серия, состоящая из нескольких матчей, вряд ли добивали сил клубу. В последнем матче хоккеисты команды Торпедо выглядели уставшими. Скорее всего, это связано с тем, что из-за многочисленных травм клуб вынужден играть практически одним составом. Наши эксперты считают, что родные трибуны и физическая усталость оппонентов должны с положительной стороны повлиять на хозяев площадки. Тем более что победа позволит команде Динамо Минск закрепиться в верхней части турнирной таблице, так что, у хозяев отличная мотивация на этот матч. Поэтому наши эксперты и рекомендуют играть победу команды Динамо Минск. Относительно количества шайб в этом матче, то, мы думаем, что игра будет верховой, так как в родных стенах хоккеисты команды Динамо Минск постоянно атакуют ворота соперников. Гости же тоже будут стараться поддерживать атакующий темп, так как играть в защиту – слишком энергозатратно, а так появляется определенный шанс зацепиться за победу в матче. Так что, общий тотал заброшенных шайб мы рекомендуем играть на больше.

Игру выиграет Динамо Минск — 1.9, игру выиграет Торпедо — 4.2, в игре нет победителей — 3.6.

В регулярном чемпионате КХЛ в каждом туре играется множество интересных противостояний. В хоккее отлично сочетается не только борьба, но и результативность, так что любители этого вида спорта будут получать наслаждение от противостояний двух известных хоккейных коллективов. Пока сезон только входит в среднюю стадию, поэтому у команд еще есть время для решения своих задач. Многие клубы не откладывают решение задач на концовку сезона, так как понимают, что сил может и не хватить. Тем более что если попасть в плей-офф, то там тоже необходимо показывать хорошую игру, так как в плей-офф не будет слабых команд, а малейшая ошибка может привести к поражению. Сейчас для многих команд отличное время набирать очки, и этим необходимо пользоваться. Наши эксперты ждут, что в противостоянии команды Динамо Минск и команды Торпедо мастера хоккея покажут действительно зрелищный матч, который не позволит болельщикам заскучать. Помимо этого, интерес к матчу будут подогревать прогнозы наших экспертов, с помощью которых можно обыграть букмекеров.

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