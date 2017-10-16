Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Краковия
|16.10 19:00 по МСК.
|Погон
Чемпионат Польши. Сумеет ли "Краковия" сдвинуться с последнего места турнирной таблицы?
|Энтелла
|16.10 21:30 по МСК.
|Эмполи
"Эмполи" пытается вернуться в Серию А уже на следующий год после вылета
|Хеллас
|16.10 21:45 по МСК.
|Беневенто
Аутсайдеры итальянской Серии А сойдутся в жесткой схватке. Кто будет ближе к победе?
|Лас Палмас
|16.10 22:00 по МСК.
|Сельта де Виго
Чемпионат Испании. "Лас-Пальмас" проводит первый домашний матч с новым тренером
|Детройт
|17.10 02:30 по МСК.
|Тампа
В эту ночь будет сыгран всего 1 матч, и мы не можем пройти мимо него, ведь на это есть свои причины.
|Спартак
|17.10 21:45 по МСК.
|Севилья
В Лиге чемпионов "Спартак" не проиграл на своем поле "Ливерпулю". Удастся ли развить успех в противостоянии с "Севильей"?
|ЦСКА
|18.10 21:45 по МСК.
|ФК Базель
После разгромного поражения "Манчестер Юнайтед" команде Виктора Гончаренко следует подумать о тактике против "Базеля"...
Чемпионат КХЛ в последние годы стал одним из наиболее популярных и зрелищных европейских хоккейных чемпионатов. Во многом это произошло благодаря тому, что здесь принимают участие не только хоккейные клубы из России, но и из других европейских и азиатских стран. Это позволяет не только увеличить аудиторию любителей данного вида спорта, но и, возможно, в будущем расширить круг участников, пригласив новые хоккейные клубы из Европы и Азии. Несмотря на разный уровень подготовки, и возможностей, хоккейные клубы КХЛ демонстрируют практически одинаковый уровень игры, сражаясь в каждом матче до финальной сирены. Наши эксперты неоднократно прогнозировали матчи КХЛ. Это довольно-таки нетрудно, так как достаточно вооружиться статистикой выступлений клубов в нынешнем сезоне и статистикой выступлений этих клубов в матчах между собой. В общем, потребуется только понимание игры и умение пользовать источниками альтернативной информации. Важно понимать, что практически все команды в чемпионате КХЛ ведут борьбу за попадание в плей-офф для того чтобы принять участие в матчах на вылет, которые дают право побороться за право выиграть Кубок Гагарина. Это почетный трофей, который подчеркивает, что клуб-обладатель не только достойно выступил в плей-офф, но и смог завершить регулярный чемпионат на высоком месте. Сегодня соперниками будут команда Динамо Москва и команда Салават Юлаев – известные хоккейные клубы, которые являются фаворитами всего чемпионата, так что, матч обещает быть очень интересным.
В матче, где между собой сыграют хоккеисты команды Динамо Москва и хоккеисты команды Салават Юлаев, эксперты нашего ресурса постарались найти интересные факты, которые позволили бы нам сделать интересные и качественные прогнозы на этот матч. Оба хоккейных клуба находятся в отличной форме. Напомним, что сейчас разгар регулярного чемпионата КХЛ, поэтому все команды должны думать, прежде всего, о том, чтобы набирать очки и закрепляться в турнирной таблице. Отметим, что только те хоккейные клубы, которые наберут достаточное количество очков, смогут попасть в плей-офф и там побороться за Кубок Гагарина. Однако для того чтобы иметь в плей-офф более слабого соперника, необходимо занять как можно более высокое место в турнирной таблице. Обеим командам, которые примут участие в этом матче, такая задача вполне по силам, так как они не первый год выступают в КХЛ и всегда стараются показать только хорошие результаты. Поэтому для этих хоккейных клубов попадание в плей-офф – одна из важнейших задач на этот сезон, и вряд ли команды упустят возможность побороться за Кубок Гагарина. Исходя из этого, эксперты нашего ресурса считают, что в сегодняшнем матче будет много борьбы, так как обе хоккейные команды постараются продемонстрировать лучший хоккей и одержать победу над соперником. Мы уже приготовили несколько прогнозов на этот матч, с ними можно ознакомиться ниже.
Не всегда букмекеры верно оценивают шансы команд на успех в определенном матче. Важно понимать, что в букмекерских конторах тоже работают люди, которые тоже анализируют матчи, выставляя коэффициенты в соответствии со своим видением шансов команд на успех в том или ином поединке. Итак, мнения букмекеров и мнение экспертов нашего ресурса относительно фаворита в противостоянии команды Динамо Москва и команды Салават Юлаев – отличаются. Наши эксперты полагают, что команды вполне могут сыграть вничью в этой игре, так как сейчас по силам примерно равны друг другу, да и в очных противостояниях между этими хоккейными клубами частенько бывают ничейные результаты. Кроме этого, сейчас турнирная ситуация такова, что ничья позволит командам получить дополнительные баллы, которые в турнирной таблице КХЛ точно не будут лишними. Однако, букмекеры полагают, что у хозяев площадки больше шансов на успех в этой игре. Букмекеры предлагают заниженный коэффициент на победу хозяев площадки. Наши эксперты, несмотря на мнение букмекеров, советуют делать ставки на плюсовую фору гостей, так как между командами нет такой пропасти в классе, как показывают букмекеры, и хоккеисты команды Салават Юлаев вполне способны побороться за результат в этом матче. Еще мы думаем, что матч будет небыстрым, так как хоккеистам одной и другой команд нет необходимости разгонять темп, так что, общий тотал заброшенных шайб можно попробовать заиграть на меньше.
Ничья в основное время — 3.4, победит в противостоянии Динамо Москва — 2, победит в противостоянии Салават Юлаев — 3.87.
Прогнозировать матчи КХЛ очень непросто. Эксперты нашего ресурса могут рассказать об этом на своем опыте. Сейчас чемпионат серьезно развивается. Ежегодно принять участие в чемпионате приглашаются новые клубы. Это серьезно влияет на уровень команд, так как теперь, чтобы принять участие в плей-офф, необходимо достойно выступать на протяжении всего чемпионата, выдерживая серьезную конкуренцию. Если на первых порах к этому оказались не готовы многие хоккейные клубы, то теперь практически всем командам, принимающим участие в КХЛ, по плечу пройти всю дистанцию. Поэтому соперничество за попадание в плей-офф серьезно ужесточилось, и сейчас для команд имеет значение каждый матч. Поэтому, в последних сезонах команд полностью настраивают себя на победы в каждых матчах, где они будут принимать участие. Следовательно, нашим экспертам еще интереснее работать, так как каждый матч – это возможность победить букмекера, предложив качественный прогноз.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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