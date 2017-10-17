Динамо Минск — Торпедо прогноз специалиста 17.10.17

Матч, в котором между собой встретятся хоккеисты команды Динамо Минск и хоккеисты команды Торпедо должен получиться просто отличным. Обе команды сейчас находятся на подъеме, об этом свидетельствуют их матчи в чемпионате КХЛ. Сейчас как раз самое время стабильно набирать очки, чтобы к концовке регулярного сезона чувствовать себя уверенно в турнирной таблице, и не откладывать завоевание путевки в плей-офф на последнюю игру. По словам наставников команд, сейчас хоккеисты вышли на пик формы, поэтому команды могут обыграть практически любой клуб чемпионата КХЛ. Но, любой обыгрывать не надо, сейчас, как раз, командам предоставляется отличный шанс обыграть одного из наиболее принципиальных соперников. Напомним, что взаимоотношения между командой Динамо Минск и командой Торпедо – далеко недружеские. Оба клуба постоянно соперничают между собой в рамках регулярного чемпионата КХЛ, а также нередко встречаются в финальных стадиях плей-офф. Наши эксперты считают, что сегодняшний матч будет очень непростым для хоккеистов обеих команд, так как сейчас клубам важно не терять очки в турнирной таблице, а наоборот – наращивать преимущество, чтобы перед матчами плей-офф основные игроки могли получить отдых. По словам наставников команд, сегодня оба клуба с первых минут матча будут действовать сильнейшими составами, поэтому болельщики вполне закономерно рассчитывают на интересный хоккей в этом матче.

С точки зрения статистики, противостояние команды Динамо Минск и команды Торпедо, которые сойдутся на ледовой площадке команды Динамо Минск в рамках чемпионата КХЛ, должно получиться зрелищным. Судя по результатам, которые команды демонстрируют на протяжении чемпионата, хоккеисты находятся в неплохой форме, поэтому в этом матче наши эксперты ждут борьбу. Между собой команда Динамо Минск и команда Торпедо встречаются неоднократно в рамках чемпионата КХЛ. Исходя из сыгранных матчей, мы полагаем, что обе команды в сегодняшней игре имеют равные шансы на успех. Представители клубов сообщили, что травмированных хоккеистов нет в составе одной и другой команд, так что, можно ожидать, что оба клуба с первых минут матча будут выступать в сильнейших составах, что говорит о серьезности намерений этих команд. Напомним, что пока в КЛХ не определились команды, которые уже смогли обеспечить себе путевку в плей-офф. Напомним, что такое право получают клубы, которые показали по ходу регулярного сезона хорошую игру, и смогли занять высокие места в турнирной таблице. Сейчас конкуренция в чемпионате очень жесткая, так как всем командам необходимо набирать очки и попадать в число сильнейших. Поэтому, мы думаем, что в сегодняшнем матче оба хоккейных клуба порадуют болельщиков ярким и результативным хоккеем.

Для наших экспертов спрогнозировать матч между командой Динамо Минск и командой Торпедо, которые сойдутся на ледовой площадке команды Динамо Минск в ближайшем матче чемпионате КХЛ, было не очень тяжело. Мы использовали статистические данные выступлений клубов в нынешнем сезоне, а также рассмотрели последние матчи между этими командами. Все это позволило нашим экспертам определить, что фаворитом противостояния являются хоккеисты команды Динамо Минск. Хозяева площадки отлично начали этот сезон и пока показывают стабильные результаты. Наши эксперты полагают, что отличное взаимодействие хоккеистов команды – результат упорной работы под руководством главного тренера, который и является главным вдохновителем клуба на победы. Гости тоже находятся в неплохой форме, однако клуб будет играть не первую игру на выезде, так что, скорее всего, у хоккеистов команды Торпедо накопилась усталость. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что команда Динамо Минск сегодня вполне способна победить, так как весь стадион будет неистово поддерживать своих кумиров и гнать их вперед, так что, хозяева просто элементарно могут перебегать гостей. Еще неплохой ставкой нам видится ставка на общий тотал заброшенных шайб в матче на больше. Команды всегда стараются играть открыто, так что, если у хоккеистов пойдет бросок, то оба клуба могут еще во втором периоде перебить заявленный букмекерами общий тотал шайб в этом матче.

В матче победа достанется Динамо Минск — 1.9, ничья в матче — 3.6, в матче победа достанется Торпедо — 4.2.

Благодаря экспертам нашего ресурса, которые постоянно ищут наиболее интересные матчи в регулярном чемпионате КХЛ, мы всегда предлагает только наиболее интересные прогнозы на этот вид спорта. Сегодня наше внимание привлекло противостояние команды Динамо Минск и команды Торпедо. Оба клуба довольно известны в европейском хоккее, так как имеют богатую историю и множество титулов. Между собой команда Динамо Минск и команда Торпедо провели достаточно матчей, поэтому противостояние этих хоккейных клубов привлекает внимание у любителей этого вида спорта. Сейчас в составе обеих команд выступают известные хоккеисты, которые показывают отличные командные взаимодействия и индивидуальное мастерство. Наши эксперты думают, что сегодняшний матч вполне способен не только понравиться болельщикам, но и стать одной из наиболее результативных игр данного тура КХЛ. Прогнозы наших экспертов не только повысят интерес к данному противостоянию, но и позволят выиграть деньги в букмекерских конторах.

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