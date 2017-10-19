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|Ман Сити
|17.10 21:45 по МСК.
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В 03:10 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Ривер Плейт – Атлетико Атланта, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 19.10.2017 и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Ривер Плейт сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Поставить на хозяев матча Ривер Плейт – Атлетико Атланта можно по коэффициенту 2, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.87. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.4.
В этом сезоне футбольный клуб Ривер Плейт только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Ривер Плейт пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Ривер Плейт хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Атлетико Атланта построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Атлетико Атланта выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Ривер Плейт – Атлетико Атланта не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Учитывая статистику личных встреч Ривер Плейт – Атлетико Атланта, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Атлетико Атланта еще не разу не проигрывал в два мяча.
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