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|Динамо Мн
|17.10 19:30 по МСК.
|Торпедо
"Торпедо" не может выиграть в Минск уже очень давно, но сейчас нижегородцы в отличной форме. Получится ли прервать эту неприятную тенденцию?
|Спартак
|17.10 21:45 по МСК.
|Севилья
В Лиге чемпионов "Спартак" не проиграл на своем поле "Ливерпулю". Удастся ли развить успех в противостоянии с "Севильей"?
|РБ Лейпциг
|17.10 21:45 по МСК.
|Порто
"Лейпциг" удачно выступает в чемпионате Германии, но в Лиге чемпионов еще не побеждал
|Ман Сити
|17.10 21:45 по МСК.
|Наполи
"Манчестер Сити" - "Наполи". Этот матч должен стать украшением игрового дня Лиги чемпионов
|Рейнджерс
|18.10 02:00 по МСК.
|Питтсбург
Эта ночь будет насыщенна матчами НХЛ. Мы рассмотрели все из них и решили все-таки остановиться на данной встрече.
|Карабах
|18.10 19:00 по МСК.
|Атлетико М
"Атлетико" к третьему туру Лиги чемпионов еще не побеждал
|ЦСКА
|18.10 21:45 по МСК.
|ФК Базель
После разгромного поражения "Манчестер Юнайтед" команде Виктора Гончаренко следует подумать о тактике против "Базеля"...
Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 19-го октября, так как именно в этот день на поле сойдутся Армения U17 и Израиль U17. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Израиль U17 сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Армения U17. Начало данной игры произойдет в 16:00 по московскому времени.
В футбольном поединке Армения U17 – Израиль U17 букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 2, на ничью выставили 3.4, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 3.87.
В прошлом поединке футбольного клуба Армения U17 основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Армения U17 будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Армения U17 есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Израиль U17. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Израиль U17 продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Израиль U17 крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
На поединок Армения U17 – Израиль U17 идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
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