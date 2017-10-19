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|Динамо Мн
|17.10 19:30 по МСК.
|Торпедо
"Торпедо" не может выиграть в Минск уже очень давно, но сейчас нижегородцы в отличной форме. Получится ли прервать эту неприятную тенденцию?
|Спартак
|17.10 21:45 по МСК.
|Севилья
В Лиге чемпионов "Спартак" не проиграл на своем поле "Ливерпулю". Удастся ли развить успех в противостоянии с "Севильей"?
|РБ Лейпциг
|17.10 21:45 по МСК.
|Порто
"Лейпциг" удачно выступает в чемпионате Германии, но в Лиге чемпионов еще не побеждал
|Ман Сити
|17.10 21:45 по МСК.
|Наполи
"Манчестер Сити" - "Наполи". Этот матч должен стать украшением игрового дня Лиги чемпионов
|Рейнджерс
|18.10 02:00 по МСК.
|Питтсбург
Эта ночь будет насыщенна матчами НХЛ. Мы рассмотрели все из них и решили все-таки остановиться на данной встрече.
|Карабах
|18.10 19:00 по МСК.
|Атлетико М
"Атлетико" к третьему туру Лиги чемпионов еще не побеждал
|ЦСКА
|18.10 21:45 по МСК.
|ФК Базель
После разгромного поражения "Манчестер Юнайтед" команде Виктора Гончаренко следует подумать о тактике против "Базеля"...
Поклонники футбола с нетерпением ожидают 19-го октября, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Турция U17 и Чехия U17. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Турция U17, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 16:00.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Турция U17 – Чехия U17, выставив коэффициент 1.8 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.3, а поставить на ничью возможно по 3.8.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Турция U17 существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Турция U17 проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Турция U17 никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
После того, как футбольный клуб Чехия U17 выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Чехия U17 удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
Ставить на матч Турция U17 – Чехия U17 лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
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