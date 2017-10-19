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|Динамо Мн
|17.10 19:30 по МСК.
|Торпедо
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|Спартак
|17.10 21:45 по МСК.
|Севилья
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|РБ Лейпциг
|17.10 21:45 по МСК.
|Порто
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|Ман Сити
|17.10 21:45 по МСК.
|Наполи
"Манчестер Сити" - "Наполи". Этот матч должен стать украшением игрового дня Лиги чемпионов
|Рейнджерс
|18.10 02:00 по МСК.
|Питтсбург
Эта ночь будет насыщенна матчами НХЛ. Мы рассмотрели все из них и решили все-таки остановиться на данной встрече.
|Карабах
|18.10 19:00 по МСК.
|Атлетико М
"Атлетико" к третьему туру Лиги чемпионов еще не побеждал
|ЦСКА
|18.10 21:45 по МСК.
|ФК Базель
После разгромного поражения "Манчестер Юнайтед" команде Виктора Гончаренко следует подумать о тактике против "Базеля"...
Главный арбитр матча Франция U17 – Казахстан U17 в 18:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 19.10.2017 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Казахстан U17 на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Казахстан U17 – девять против двух.
Гости футбольного поединка Франция U17 – Казахстан U17 получили коэффициент 4.3 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.8, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.8.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Франция U17 использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Франция U17, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Франция U17 выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Казахстан U17 построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Казахстан U17 выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Франция U17 – Казахстан U17 не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
На поединок Франция U17 – Казахстан U17 идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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