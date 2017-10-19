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|Динамо Мн
|17.10 19:30 по МСК.
|Торпедо
"Торпедо" не может выиграть в Минск уже очень давно, но сейчас нижегородцы в отличной форме. Получится ли прервать эту неприятную тенденцию?
|Спартак
|17.10 21:45 по МСК.
|Севилья
В Лиге чемпионов "Спартак" не проиграл на своем поле "Ливерпулю". Удастся ли развить успех в противостоянии с "Севильей"?
|РБ Лейпциг
|17.10 21:45 по МСК.
|Порто
"Лейпциг" удачно выступает в чемпионате Германии, но в Лиге чемпионов еще не побеждал
|Ман Сити
|17.10 21:45 по МСК.
|Наполи
"Манчестер Сити" - "Наполи". Этот матч должен стать украшением игрового дня Лиги чемпионов
|Рейнджерс
|18.10 02:00 по МСК.
|Питтсбург
Эта ночь будет насыщенна матчами НХЛ. Мы рассмотрели все из них и решили все-таки остановиться на данной встрече.
|Карабах
|18.10 19:00 по МСК.
|Атлетико М
"Атлетико" к третьему туру Лиги чемпионов еще не побеждал
|ЦСКА
|18.10 21:45 по МСК.
|ФК Базель
После разгромного поражения "Манчестер Юнайтед" команде Виктора Гончаренко следует подумать о тактике против "Базеля"...
Болельщики 19.10.2017 ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Астана и Маккаби Тель-Авив. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 18:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Если футбольные клубы Астана и Маккаби Тель-Авив в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.8. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.8, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.3.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Астана не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Астана уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Маккаби Тель-Авив сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Маккаби Тель-Авив имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Маккаби Тель-Авив покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
На поединок Астана – Маккаби Тель-Авив идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
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