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|Рейнджерс
|18.10 02:00 по МСК.
|Питтсбург
Эта ночь будет насыщенна матчами НХЛ. Мы рассмотрели все из них и решили все-таки остановиться на данной встрече.
|Карабах
|18.10 19:00 по МСК.
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|18.10 21:45 по МСК.
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Поклонники футбола с нетерпением ожидают 19-го октября 2017 года, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Скендербеу и Партизан. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Скендербеу, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 22:05.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Скендербеу – Партизан коэффициент на победу гостей просел до 4.3. На ничью он остался неизменным — 3.8, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.8.
Футбольный клуб Скендербеу в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Скендербеу сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Скендербеу выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Скендербеу не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
Футбольный клуб Партизан в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Партизан демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Партизан забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Партизан имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Скендербеу – Партизан, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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