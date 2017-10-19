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Хоффенхайм — Башакшехир прогноз и ставки от профессионала 19.10.17

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Хоффенхайм — Башакшехир прогноз и ставки от профессионала 19.10.17

Футболисты клуба Башакшехир не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 19.10.2017 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Хоффенхайм – Башакшехир идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 22:05 по МСК.

Футбольный клуб Хоффенхайм среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.8. Ничейный результат оценен котировкой 3.8, а на ФК Башакшехир выставили 4.3.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Хоффенхайм отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Хоффенхайм еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Хоффенхайм пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Башакшехир сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Башакшехир имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Башакшехир покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Так как хозяева поединка Хоффенхайм – Башакшехир сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Хоффенхайм.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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