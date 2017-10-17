Прогноз на матч Аваи — Ботафого. Рекомендуемые ставки от экспертов 19.10.17

Не секрет, что матч команды Аваи и команды Ботафого, являющихся лидерами чемпионата, станет одним из центральных матчей не только всего футбольного тура, но и второй половины чемпионата. Еще до старта сезона многие эксперты пророчили этим футбольным клубам успешное выступление в чемпионате. Действительно, опытные менеджеры смогли подобрать оптимальное сочетание футболистов, которые реализуют их идеи и тактически схемы, претворяя все это в удачные выступления, дающие командам право находиться на вершине турнирной таблицы. Однако сегодня для достижения нужного результата в этом матче, командам будет мало одного мастерства футболистов, необходимо будет использовать всю свою изобретательность и мастерство, чтобы обыграть своих соперников. Как видно, даже эксперты-аналитики букмекерских контор находятся в затруднительном положении. На победу команд они предложили практически равные коэффициенты. А это означает, что шансы команд на успех в этом матче оцениваются примерно одинаково. Можно много говорить о факторе родных трибун, что 12-й игрок имеет для команд важное значение и в критических ситуациях своей поддержкой способен сподвигнуть клуб на невероятные действия. Однако, на практике, для опытных команд, в составе которых выступают именитые футболисты, нет разницы на каком поле проводить свои матчи. Поэтому для матча команды Аваи и команды Ботафого фактор своего поля является условным. Поэтому наши эксперты согласны с котировками букмекеров, что в этом матче победителем могут быть как хозяева поля, так и гости. А вот в статистических предложениях букмекеров на этот матч мы решили разобраться более детально, и это принесло свои плоды. Так что, ниже можно воспользоваться нашими прогнозами на этот матч, который, без сомнений, будет интересен всем любителям футбола.

Статистические факторы выступлений команд в текущем сезоне, а также статистика выступлений команд в матчах между собой является определяющей при составлении прогнозов. Фактически, цифры статистики отражают всю суть происходящего на футбольном поле. И если раньше для составления верного прогноза на тот или иной футбольный матч экспертам нашего портала приходилось просматривать матчи между футбольными клубами, то теперь для этого есть специальные ресурсы, которые автоматически протоколируют статистические данные матчей, а по запрос пользователей делают специальные выборки. Это существенно упрощает задачу и экономит время, которое наши эксперты используют для поиска интересных предложений в линии букмекеров. Напомним, что сегодня практически все букмекеры предлагают большой объем ставок на основные исходы и статистику не только до начала матча, но и по ходу игры. Это существенно упрощает задачу бетторам, так как в некоторых букмекерских конторах невозможно поставить большие суммы до начала матча. А сегодня ожидается интересное противостояние: команда Аваи примет на своем поле футболистов команды Ботафого. Это встреча двух старых соперников, которые ежегодно выясняют отношения, определяя не только лидера чемпионата, но и сильнейшего соперника в очном противостоянии. Матч обещает быть интересным, а результат – непредсказуемым, ниже можно ознакомиться со всеми прогнозами на этот матч и выбрать для себя наиболее приглянувшуюся ставку.

В матче команды Аваи и команды Ботафого победа будет иметь для каждого из соперников ключевое значение, так как позволит укрепить свои позиции в турнирной таблице чемпионата. Напомним, что команда Аваи и команда Ботафого ведут борьбу за верхние строчки турнирной таблицы. Исходя из календаря, у обеих команд есть хорошие шансы попасть в один из клубных турниров на будущий год. Однако сегодня, в очном противостоянии, одна из команд может практически решить все вопросы. Так что, наши эксперты полагают, что это противостояние будет очень и очень напряженным. Исходя из этого, учитывая статистику личных встреч, а также беря во внимание судейский фактор, мы полагаем, что ставки на пенальти и удаление в этом матче являются полностью оправданными. Из статистических ставок мы бы рекомендовали обратить внимание на общий тотал нарушений правил и желтых карточек на больше. Матч будет проходить в борьбе, ожидается много силовых противостояний в центре поля, симуляций и провокаций. Естественно, даже учитывая лояльное отношение арбитров к таким событиям, судья не сможет не наказывать грубиянов, поэтому ждем здесь обилие желтых карточек и нарушений. Относительно фаворита, то здесь трудно отдать предпочтение одной из команд, так как и у команды Аваи и у команды Ботафого есть свои сильные и слабые стороны. Скорее всего, наиболее закономерным итогом этого противостояния будет ничья, но мы все же рекомендуем воздержаться от ставок на исход в этом матче.

Победа в матча за Аваи — 1.9, победа в матче за Ботафого — 4.2, игра закончится вничью — 3.6.

Сейчас, когда большинство футбольных чемпионатов выходит на финишную прямую, практически всем командам необходимо заботиться о том, чтобы стабильно набирать очки и укреплять свои позиции в турнирной таблице. В нижней части турнирной таблицы борьба идет такая же острая, как и среди команд, которые претендуют на чемпионство. Сейчас идет игра на выносливость, так как те футбольные клубы, которые продемонстрируют недостаточный уровень игры, окажутся в низшем дивизионе. А это существенно ударит по бюджету, особенно это касается маленьких футбольных клубов, для которых попадание в высший дивизион – не только существенный прорыв в игре, но и солидная прибавка к бюджету. Сейчас в прессе можно найти много статей о том, что маленькие клубы сетуют на скудный бюджет и невозможность на равных играть с лидерами чемпионата, в руках которых сосредоточены огромные ресурсы, позволяющие им иметь по несколько равноценных составов, в то время как маленькие клубы вынуждены играть практически одним составом весь сезон. Таковы реалии современного футбола. Однако некоторым из маленьких клубов удается не только показывать неплохой футбол, но и на равных противостоять более титулованным и богатым соперникам. И именно за это болельщики боготворят этот вид спорта.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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