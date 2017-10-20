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|Карабах
|18.10 19:00 по МСК.
|Атлетико М
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|ЦСКА
|18.10 21:45 по МСК.
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|Бенфика
|18.10 21:45 по МСК.
|Ман Ю
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|СЛ Блюз
|19.10 03:00 по МСК.
|Чикаго
Очередной тур в НХЛ и сегодня мы разберём матч Сент-Луиса и Чикаго. Какие ваши ставки, господа?
|Торку Кониаспор
|19.10 20:00 по МСК.
|Ред Булл Зальцбург
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|Вильяреал
|19.10 22:05 по МСК.
|Славия Прага
"Вильярреал" при новом тренере оживает, однако коэффициент на победу испанского клуба слишком низкий. Что же выбрать?
В рамках национального первенства пройдет поединок Аделаида Юнайтед – Мельбурн Виктори, который будет сыгран между командами в 20.10.2017. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 11:50 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Мельбурн Виктори – две победы против одного поражения.
Ставки на футбольную встречу Аделаида Юнайтед – Мельбурн Виктори уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.8. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.3, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.8.
Две недели назад футбольный клуб Аделаида Юнайтед получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Аделаида Юнайтед из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Аделаида Юнайтед выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Аделаида Юнайтед – Мельбурн Виктори у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Мельбурн Виктори может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Мельбурн Виктори надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Мельбурн Виктори имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
Учитывая статистику личных встреч Аделаида Юнайтед – Мельбурн Виктори, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Мельбурн Виктори еще не разу не проигрывал в два мяча.
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