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|Карабах
|18.10 19:00 по МСК.
|Атлетико М
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|18.10 21:45 по МСК.
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|Бенфика
|18.10 21:45 по МСК.
|Ман Ю
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|19.10 03:00 по МСК.
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Очередной тур в НХЛ и сегодня мы разберём матч Сент-Луиса и Чикаго. Какие ваши ставки, господа?
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|19.10 20:00 по МСК.
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|Вильяреал
|19.10 22:05 по МСК.
|Славия Прага
"Вильярреал" при новом тренере оживает, однако коэффициент на победу испанского клуба слишком низкий. Что же выбрать?
Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 20-го октября, так как именно в этот день на поле сойдутся Швеция U17 и Сан-Марино U17. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Сан-Марино U17 сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Швеция U17. Начало данной игры произойдет в 15:00 по московскому времени.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Швеция U17 – Сан-Марино U17 определились с коэффициентами. На ФК Швеция U17 выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.
По меркам национального чемпионата Швеция U17 это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Швеция U17 является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Швеция U17 пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
После того, как футбольный клуб Сан-Марино U17 выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Сан-Марино U17 удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
В футбольном поединке Швеция U17 – Сан-Марино U17 эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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