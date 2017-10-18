Регистрация

Муром — Спартак Кострома: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 20.10.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
до начала:
# Карабах 18.10 19:00 по МСК. Атлетико М #
Открыть доступ

"Атлетико" к третьему туру Лиги чемпионов еще не побеждал
Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
до начала:
# ЦСКА 18.10 21:45 по МСК. ФК Базель #
Открыть доступ

После разгромного поражения "Манчестер Юнайтед" команде Виктора Гончаренко следует подумать о тактике против "Базеля"...
Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
до начала:
# Бенфика 18.10 21:45 по МСК. Ман Ю #
Открыть доступ

Удастся ли "Манчестер Юнайтед" выиграть третий матч подряд в Лиге чемпионов?
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# СЛ Блюз 19.10 03:00 по МСК. Чикаго #
Открыть доступ

Очередной тур в НХЛ и сегодня мы разберём матч Сент-Луиса и Чикаго. Какие ваши ставки, господа?
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Торку Кониаспор 19.10 20:00 по МСК. Ред Булл Зальцбург #
Открыть доступ

Турнирная таблица в Группе I Лиги чемпионов одна из самых запутанных. Распутают ли её "Коньяспор" и "Зальцбург" 
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Вильяреал 19.10 22:05 по МСК. Славия Прага #
Открыть доступ

"Вильярреал" при новом тренере оживает, однако коэффициент на победу испанского клуба слишком низкий. Что же выбрать?
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Муром — Спартак Кострома: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 20.10.17

20-го октября 2017 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Муром – Спартак Кострома. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Муром, а вот игроки ФК Спартак Кострома смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 15:00 по МСК.

Самый большой коэффициент в матче Муром – Спартак Кострома идет на гостей и составляет 4.4, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.5. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.85.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Муром слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Муром был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Муром выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Последний матч футбольного клуба Спартак Кострома прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Спартак Кострома находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Спартак Кострома в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Муром – Спартак Кострома, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


БАТЭ — Кёльн прогноз и ставки от специалиста 19.10.17
Прогноз на матч Сантос Лагуна — Некакса 19.10.17
Хоффенхайм — Башакшехир прогноз и ставки от профессионала 19.10.17
Вильярреал — Славия Прага прогноз и ставки от специалиста 19.10.17
Прогноз на матч ЦСКА — Базель. Рекомендуемые ставки от экспертов 18.10.17
Югра — Амур прогноз профессионала 18.10.17
Лос-Анджелес — Монреаль прогноз специалиста 19.10.17
КХЛ.Лада — Слован Братислава: прогноз, ставки букмекера на матч. 18.10.17
Ставки на матч Куньлунь РС – Трактор, прогноз на КХЛ от 18.10.17
Локомотив — Нефтехимик прогноз специалиста на матч КХЛ 19.10.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 