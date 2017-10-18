Лада Тольятти — Оренбург 2 прогноз специалиста 20.10.17

Главный арбитр матча Лада Тольятти – Оренбург 2 в 15:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 20-го октября и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Оренбург 2 на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Оренбург 2 – девять против двух.

Футбольный клуб Лада Тольятти среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2. Ничейный результат оценен котировкой 3.4, а на ФК Оренбург 2 выставили 3.87.

На своем поле футбольный клуб Лада Тольятти не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Лада Тольятти находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Лада Тольятти в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Оренбург 2 построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Оренбург 2 выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Лада Тольятти – Оренбург 2 не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Хозяева матча Лада Тольятти – Оренбург 2 предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Лада Тольятти больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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