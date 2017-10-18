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|ЦСКА
|18.10 21:45 по МСК.
|ФК Базель
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|Бенфика
|18.10 21:45 по МСК.
|Ман Ю
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|СЛ Блюз
|19.10 03:00 по МСК.
|Чикаго
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|Торку Кониаспор
|19.10 20:00 по МСК.
|Ред Булл Зальцбург
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|Вильяреал
|19.10 22:05 по МСК.
|Славия Прага
"Вильярреал" при новом тренере оживает, однако коэффициент на победу испанского клуба слишком низкий. Что же выбрать?
В 18:30 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Ильвес – ПС Кеми. Футбольный поединок запланировали на 20 октября, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Ильвес – ПС Кеми, занизив на них коэффициент до 2. Поставить на ничью можно по 3.4, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 3.87.
В этом сезоне футбольный клуб Ильвес только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Ильвес пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Ильвес хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб ПС Кеми может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК ПС Кеми надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но ПС Кеми имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Ильвес – ПС Кеми, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК ПС Кеми.
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