КуПС — ЙЙК Йювяскюля прогноз специалиста 20.10.17

В последнем противостоянии КуПС – ЙЙК Йювяскюля свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 20-го октября у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 18:30. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб КуПС обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Если футбольные клубы КуПС и ЙЙК Йювяскюля в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.4. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 3.87.

Если раньше футбольный клуб КуПС ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. КуПС в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба КуПС стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

За последние четыре недели футбольному клубу ЙЙК Йювяскюля пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба ЙЙК Йювяскюля находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что ЙЙК Йювяскюля намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде ЙЙК Йювяскюля в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

На поединок КуПС – ЙЙК Йювяскюля идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: