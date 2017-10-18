Ставки на матч Дукла Прага – Словацко, прогноз на футбол от 19.10.17

Не секрет, что матч команды Дукла Прага и команды Словацко, являющихся лидерами чемпионата, станет одним из центральных матчей не только всего футбольного тура, но и второй половины чемпионата. Еще до старта сезона многие эксперты пророчили этим футбольным клубам успешное выступление в чемпионате. Действительно, опытные менеджеры смогли подобрать оптимальное сочетание футболистов, которые реализуют их идеи и тактически схемы, претворяя все это в удачные выступления, дающие командам право находиться на вершине турнирной таблицы. Однако сегодня для достижения нужного результата в этом матче, командам будет мало одного мастерства футболистов, необходимо будет использовать всю свою изобретательность и мастерство, чтобы обыграть своих соперников. Как видно, даже эксперты-аналитики букмекерских контор находятся в затруднительном положении. На победу команд они предложили практически равные коэффициенты. А это означает, что шансы команд на успех в этом матче оцениваются примерно одинаково. Можно много говорить о факторе родных трибун, что 12-й игрок имеет для команд важное значение и в критических ситуациях своей поддержкой способен сподвигнуть клуб на невероятные действия. Однако, на практике, для опытных команд, в составе которых выступают именитые футболисты, нет разницы на каком поле проводить свои матчи. Поэтому для матча команды Дукла Прага и команды Словацко фактор своего поля является условным. Поэтому наши эксперты согласны с котировками букмекеров, что в этом матче победителем могут быть как хозяева поля, так и гости. А вот в статистических предложениях букмекеров на этот матч мы решили разобраться более детально, и это принесло свои плоды. Так что, ниже можно воспользоваться нашими прогнозами на этот матч, который, без сомнений, будет интересен всем любителям футбола.

Для прогнозирования футбольного матча между футболистами команды Дукла Прага и футболистами команда Словацко эксперты нашего портала решили воспользоваться статистикой противостояний этих команд. Оба клуба встречаются между собой ежегодно, а также их пути несколько раз пересекались в рамках различных футбольных турниров. Однако это было достаточно давно, и те матчи не имеют никакого интереса с точки зрения статистики, так как с тех пор существенно изменились составы клубов, менеджеры и тактика этих футбольных клубов. Именно поэтому мы решили в своих прогнозах оттолкнуться от статистики очных встреч команды Дукла Прага и команды Словацко прошлых лет. Также мы учитывали текущую форму команд, наличие травмированных футболистов основы и задачи, которые сейчас стоят перед клубами. Напомним, что в текущем чемпионате оба клуба ведут борьбу за высокие места, а учитывая, что до конца чемпионата осталось не так много туров, то командам необходимо позаботиться о том, чтобы набрать как можно больше очков. Особенно важно набирать очки в матчах с прямыми конкурентами, которыми сейчас и являются эти команды. Менеджеры накануне матча заявили, что их подопечные полностью готовы к матчу, а на матч команды выйдут в оптимальных составах, что позволит им продемонстрировать отличный футбол и добиться положительного результат. Все футболисты настраиваются только на победу, поэтому болельщиков ждет жаркое противостояние, исход которого и постарались предсказать эксперты нашего ресурса.

Букмекеры выставили довольно-таки любопытные коэффициенты на матч команды Дукла Прага и команды Словацко. Так как сейчас оба соперника являются одними из основных претендентов на самые высокие места в чемпионате, букмекеры выставили на их победы в этом матче практически одинаковые коэффициенты. Если рассматривать матч с точки зрения кому из соперников надо больше, то здесь побеждать необходимо обеим командам, в крайнем случае, не проигрывать, следовательно, с этой точки зрения, коэффициенты на матч выставлены правильно. Однако, на наш взгляд, хозяева поля все же должны быть небольшими фаворитами этого матча, так как фактор родных трибун должен сыграть им на руку. Беря это во внимание, мы все же рискнем предложить такой прогноз: команда Дукла Прага не проиграет в этом матче. Общий тотал голов в этом противостоянии вряд ли будет на больше. Оба клуба не относятся к числу тех, кто бездумно атакует ворота соперников на протяжении всего матча, скорее всего, исход игры решит один точный удар. Поэтому общий тотал голов в матче команды Дукла Прага и команды Словацко мы рекомендуем играть на меньше. А вот нарушений правил и предупреждений в матче должно быть много. Сам матч – это принципиальное противостояние, да и команды в очных встречах фолят и грубят очень много, вдобавок ко всему, главный арбитр не церемонится с нарушителями, уверенно раздает желтые и красные карточки. Так что, об тотала этих статистических параметров лучше играть на больше. Угловые в этом матче мы рекомендуем пропустить, так как в матче, скорее всего, борьба будет идти в центре поля, поэтому команды вряд ли подадут много угловых, хотя, игра может быть и быстрой, тогда общий тотал угловых будет пробит легко.

Ничья в матче — 3.8, выиграет в противостоянии Дукла Прага — 1.8, выиграет в противостоянии Словацко — 4.3.

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