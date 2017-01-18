Ньор — Амьен прогноз специалиста на матч 20.01.17

Футбольные чемпионаты приближаются к середине пути. Поэтому сейчас самое время подвести некоторые итоги в отношении выступлений команд в нынешнем сезоне. Нельзя сказать, что сезон складывается полностью удачно для футболистов команды Ньор и футболистов команды Амьен. За спиной обеих команд осталось достаточно матчей, в которых были хорошие результаты и не очень, но, главное, что сейчас команды находятся в верхней части турнирной таблицы и ведут борьбу за высокие места. Это говорит о том, что клубы сумели преодолеть все трудности, и сейчас перед ними только уверенность в том, что они смогут выполнить поставленную вначале сезона задачу. Обычно, команда Ньор и команда Амьен ведут борьбу между собой только за самые высокие места. Бюджет клубов позволяет им приглашать известных футболистов, которые отличаются отличными командными действиями, а также в определенные моменты игры могут потянуть одеяло на себя, в одиночку решив игровой эпизод. Такая игра, несомненно, приносит командам успех, так как нередко соперники настраиваются на игру против всей команды, а не против отдельно взятых футболистов. Между собой эти футбольные клубы тоже будут встречаться не в первый раз. За свою долгую историю они сыграли огромное количество матчей, в каждом из которых была борьба, азарт и воля к победе. Сегодняшняя игра не должна стать исключением, поэтому наши эксперты ждут от команд хорошего футбола с большим количеством голов.

При прогнозировании футбольных матчей необходимо учитывать целый ряд факторов. Это не только фактор домашнего или выездного матча, травмы, взаимоотношения между командами, важность игры с точки зрения распределения сил в турнирной таблице, но и целый ряд мелких второстепенных факторов, которые могут оказать существенное влияние на ход матча в процессе игры. Но, по мнению наших экспертов, одним из важнейших факторов, который необходимо учитывать при прогнозировании, является судейский фактор. От судьи очень много зависит на футбольном поле. Если судья настоящий профессионал, и непредвзято судит игру, четко разбираясь в каждом моменте, происходящем на футбольном поле, то футболисты не будут устраивать провокации, а будут играть в футбол. В противном случае, одно неверное судейское решение может полностью поломать игру, направив зрелищный матч в русло скандалов, провокации и склок. И это негативно отразится на самой игре, так как футболисты будут провоцировать друг друга и судья. Поэтому, в большинстве чемпионатов негласно принято решение назначать на ответственные матчи арбитров с безупречной репутацией, которые зарекомендовали себя с положительной стороны, обслуживая футбольные матчи. Такое решение позволяет вздохнуть спокойно и футболистам, и болельщикам, так как первые будут стараться сосредоточиться на игре, а вторые будут наблюдать за действиями футболистов на поле.

Еще несколько лет назад нельзя было себе представить, что команда Ньор и команда Амьен будут бороться за высокие места в чемпионате. Однако сегодня это уже больше, чем реальность, оба клуба занимают места в первой половине турнирной таблице, и в очном противостоянии попробуют продвинуться еще на несколько строчек вверх. Наши эксперты и букмекеры полагают, что больше шансов на победу в этом матче имеют футболисты команды Ньор. Хозяева поля отлично выступают в этом чемпионате, а львиная доля побед клуба приходится на домашние матчи. В родных стенах, при поддержке своих болельщиков, команда Ньор играет просо великолепно, легко расправляясь даже с самыми свирепыми, на первый взгляд, соперниками. Команда Амьен тоже неплохо выступает в нынешнем сезоне, однако выездные матчи – не самая сильная сторона клуба. Тем более, что из стана команд звучат неутешительные вести о том, что несколько футболистов пропустят игру в связи с травмами. В общем, мы думаем, что у команды Ньор не возникнет проблем со своими соперниками, и клубу легко удастся победить. Поэтому советуем делать ставки на победу команды Ньор. Оба клуба играют в атакующий футбол. Они много забивают в ворота своих соперников, при этом сами пропускают немало. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что игра должна получиться результативной, и оба соперника смогут отметиться в воротах друг друга.

В игре выиграет Ньор — 1, в игре выиграет Амьен — , победителей в игре нет — .

Наши эксперты всегда стараются выбрать наиболее интересные матчи для прогнозирования. В последнее время, в мире футбола появилось все больше новых клубов, футболисты которых показывают отличный уровень подготовки, стараясь продемонстрировать что-то новое, изменив обычное представление о такой игре, как футбол. Команда Ньор и команда Амьен в нынешнем сезоне усилились хорошими футболистами, и это стало сразу приносить свои плоды. Нельзя сказать, что тактически команды сильно изменились, нет, но сами футболисты заиграли по-другому, более динамично и расковано. Им нет необходимости жаться к своим воротам, в надежде на то, что соперник не забьет гол, наоборот, они сами стараются чаще атаковать, а пропущенный мяч воспринимают в качестве недоразумения, которое легко исправить, так как времени, отведенного на игру – хоть отбавляй. Такая игра нравится болельщикам, так как позволяет наслаждаться отличными футбольными моментами.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru