Ставки на матч Вильярреал – Славия Прага, прогноз на футбол от 19.10.17

В концовке чемпионатов, когда борьба в турнирной таблице накаляется до предела, все матчи футбольных туров представляют огромный интерес, так как команды действуют в максимально агрессивной манере, в надежде обеспечить необходимый результат. Поэтому в эти периоды наши эксперты стараются прогнозировать максимальное количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для просмотра наиболее интересные и бескомпромиссные противостояния. Не секрет, что практически все футбольные болельщики заражены азартом, который направляют на спортивные ставки. Однако из-за недостатка опыта игры в букмекерских конторах, большинство ставок от футбольных болельщиков оказываются безуспешными. Эксперты нашего портала рекомендуют пользоваться только проверенными прогнозами, в основе которых лежит тщательный анализ и использование многочисленных источников информации. Мы профессионально подходим к делу, поэтому предлагаем большой объем прогнозов с подробным описанием каждого на все футбольные матчи. Команда Вильярреал и команда Славия Прага, которые в ближайшем туре сыграют очный матч – известные футбольные клубы. Пока рано делать прогнозы относительно того, какие места команды займут в чемпионате, однако, по словам менеджеров обеих команд, перед клубами стоят довольно-таки сложные задачи, но, так как в чемпионате еще достаточно матчей, команды с оптимизмом смотрят в будущее. Исходя из этой информации, сегодня мы ждем интересного противостояния, тем более, что между собой команда Вильярреал и команда Славия Прага демонстрируют довольно интересный и результативный футбол.

Не каждый день случаются такие величайшие матчи в футболе, как противостояние команды Вильярреал и команды Славия Прага. Сейчас обе команды показывают просто великолепный футбол, а это означает, что сегодня болельщиков ждет настоящий футбольный триллер, так как цена поражения для одной из команд окажется очень высокой, скорее всего, повлечет за собой ряд кадровых изменений, начиная с менеджера, и заканчивая футболистами. Именно сегодняшний матч определит фаворита текущего сезона, команду, которая может стать чемпионом. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч, несмотря на некоторый перекос в линии основных исходов, предлагаемых букмекерами, мы приняли решение обойтись без прогнозов на победителя матча, пусть каждый сам для себя решает, за победу какой команды болеть в этой игре, и в соответствии с этим – делает ставки. Наши же эксперты приняли решение сосредоточиться на статистических показателях, так как, тщательно изучив очные противостояния команды Вильярреал и команды Славия Прага, мы пришли к мнению, что в этом матче будет много интересного для ставок. Фигура главного арбитра матча тоже весьма любопытна, так как судья не самый лояльный, который привык не церемониться с грубиянами, невзирая на статус клубов и звездность футболистов. Кстати, этот арбитр недавно обслуживал матч с участием этих команд, и там цифры его статистики довольно-таки любопытные. Все это, а также наши мнения относительно того, как будут развиваться события в этом противостоянии, можно найти ниже. Советуем не пропустить этот интереснейший матч.

Встреча команды Вильярреал и команды Славия Прага будет носить не самый принципиальный характер. Хозяева поля, равно как и гости, комфортно чувствуют себя в середине турнирной таблице. Конечно, у обеих команд есть шансы на то, чтобы побороться за верхние строчки чемпионатов, в надежде выбороть себе путевку в один из клубных турниров, однако команды вряд ли будут этим заниматься. Бюджеты клубов скромны, и руководство, скорее всего, не пойдет на такие траты. Так что, встреча команды Вильярреал и команды Славия Прага, скорее, будет проходить в статусе товарищеского матча. А это означает, что оба клуба не будут обременять себя защитными действиями. Поэтому общий тотал голов в матче мы рассматриваем на больше. При этом мы рекомендуем обратить внимание на индивидуальный тотал каждой команды. Фаворитом матча у букмекеров идут хозяева поля. В принципе, такие котировки вполне справедливы. Однако первый матч остался за футболистами команды Вильярреал, так что, велика вероятность того, что в этом матче хозяева поля вернут долг своим соперникам. Мы рискнем предположить, что за хороший коэффициент в этом матче победу одержат футболисты команды Славия Прага. Да, это риск, но риск вполне оправданный, те бетторы, кто предпочитает не рисковать, могут сыграть фору команды Славия Прага. Нарушений и предупреждений в матче ожидается немного, так как футболистам обеих команд нет необходимости действовать агрессивно. Угловые мы бы рекомендовали пропустить, так как непонятно, как будет складываться матч, да и в нынешнем сезоне команды нестабильны по этому показателю.

Матч закончится выигрышем Вильярреал — 1.95, победителей в матче не будет — 3.45, матч закончится выигрышем Славия Прага — 4.1.

Футбольных болельщиков просто переполняет азарт, это видно невооруженным глазом. Настоящие фанаты своих клубов готовы до хрипоты в горле спорить о преимуществах своего футбольного клуба, а если речь идет о том, чтобы побиться об заклад, то готовы рисковать абсолютно всем. Именно на это и рассчитывают букмекеры. При этом настоящие фанаты редко имеют понятие об игре в букмекерской конторе, поэтому постоянно находятся в проигрыше, делая ставки на свои любимые команды. Наши эксперты полагают, что это надо исправлять. Букмекеров необходимо наказывать за их ошибки, и в этом бетторам помогут наши прогнозы. Чаще всего, мы предлагаем прогнозы на статистику футбольных матчей, так как статистика лучше анализируется и поддается прогнозированию. Как показывает практика, ставки на исход футбольных матчей не приносят такой прибыли, как ставки на статистику. В ближайшем матче, где команда Вильярреал и команда Славия Прага будут определять сильнейшего, нам приглянулось несколько интересных ставок, мы с удовольствием делимся ими, поэтому советуем не пропустить матч и сделать ставки по нашим прогнозам, которые принесут гарантированную прибыль.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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