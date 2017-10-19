Прогнозы и ставки на матч Эвертон — Лион 19.10.17

Экспертам нашего ресурса всегда нравилось анализировать наиболее интересные противостояния, исходы которых не берутся предсказать даже наиболее опытные эксперты и прогнозисты, которых в современном футболе, да и в других видах спорта в последнее время развелось превеликое множество. Это своеобразный вызов, так как, делая прогнозы на матчи лидеров чемпионата, всегда чувствуешь себя на одном уровне с великими футболистами. В общем, мы никак не могли пройти мимо матча, в котором команда Эвертон и команда Лион будут определять сильнейшего. Оба клуба имеют в своих составах отличных футболистов, которые под руководством известных опытных менеджеров демонстрируют отличный футбол. Фактически, в нынешнем сезоне оба клуба показывают футбол высокого уровня, поэтому их называют основными претендентами на борьбу за высокие места в чемпионате. Напомним, что сейчас чемпионат входит в завершающую стадию, однако это не означает, что футболисты могут позволить себе расслабиться, так как главная борьба еще впереди, и только тот клуб, который покажет футбол действительно высочайшего класса, может занять высокое место по итогам чемпионата. Встреча команды Эвертон и команды Лион будет настоящей изюминкой футбольного тура, мы советуем не пропустить этот матч, а о ставках на эту игру уже позаботились эксперты нашего портала, приготовив много интересных прогнозов. Кстати, многие наши прогнозы можно использовать не только для ставок до начала матча, но и походу игры. Советуем это учитывать.

Выбирая интересный футбольный матч, эксперты нашего портала всегда стараются предложить максимальное количество ставок, чтобы любители футбола, которые отправляются на стадион болеть за свою любимую футбольную команду, или будут наблюдать за развитием событий у экранов телевизоров, могли не просто насладиться матчем, но и заработать, сделав ставки в букмекерских конторах. Лучше всего, как показывает практика, нам удаются прогнозы на статистику. Вообще, прогнозировать статистику того или иного футбольного матча довольно-таки просто. Для этого достаточно использовать специальные ресурсы, которые ведут учет различных статистических показателей команд в матчах текущего и прошлых чемпионатов. Однако здесь главное не только научиться пользоваться такими ресурсами, но и делать это вместе с анализом другой информации. В ближайшем туре чемпионата нас привлек матч команды Эвертон и команды Лион оба футбольных клуба неплохо зарекомендовали себя в текущем сезоне. Наши эксперты полагают, что в сегодняшнем матче будет борьба, так как и хозяева поля, и гости имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в верхнюю часть турнирной таблицы. Матч может получиться очень напряженным, богатым на фолы и желтые карточки, так как в составах обеих команд выступают футболисты, которые, при определенном стечении обстоятельств, могут сыграть против своих соперников довольно грубо, да и главный арбитр матч – суровый рефери, не привыкший потакать грубиянам. В общем, нас ждет матч в лучших традициях футбольных противостояний, где на кону стоит только победа.

Для команды Эвертон практически все оставшиеся матчи чемпионата будут иметь решающее значение. Клуб балансирует на грани зоны вылета, поэтому команде необходимо набирать очки в каждом матче. В принципе, для хозяев поля сегодня выпадает реальный шанс улучшить свои турнирные позиции, так как в гости к ним пожалуют футболисты команды Лион, которые сейчас переживают не самые лучшие времена, хотя и занимают место в середине турнирной таблицы. Команда Лион ослаблена многочисленными травмами ведущих футболистов, вдобавок к этому клуб продал нескольких футболистов основы в межсезонье, которым так и не смог отыскать замену. В общем, у команды Эвертон сегодня появляется отличный шанс улучшить свои позиции в турнирной таблице, и наши эксперты полагают, что команда должна этим воспользоваться. Поэтому мы прогнозируем в этом матче победу хозяев поля. Однако победа вряд ли дастся футболистам команды Эвертон легко. Матч должен получиться напряженным, с обилием жестких столкновений и большим количеством предупреждений. Поэтому общий тотал нарушений и желтых карточек мы рекомендуем играть на больше. В игре вряд ли будет забито много голов, так как уровень исполнителей в составах обеих команд оставляет желать лучшего, да и игра вряд ли будет динамичной, так как команды будут много осторожничать, действуя через центр. Отсюда и общий тотал забитых голов на меньше. Это же касается и общего тотала угловых, с учетом того, что игра будет идти, преимущественно, в центре поля, команды вряд ли подадут много стандартов, так как что угловых на меньше тоже выглядит хорошей ставкой на этот матч.

Нет победителей в матче — 3.6, победа достанется Эвертон — 1.9, победа достанется Лион — 4.2.

Многие футбольные болельщики согласятся с экспертами нашего ресурса в том, что концовка любого футбольного чемпионата гораздо интереснее, чем его начало. Вначале чемпионата футбольные клубы только раскачиваются, поэтому там еще непонятно, кто есть кто, и какие задачи стоят перед командами на сезон. А вот в концовке чемпионата, когда силы и задачи команд уже ясны, начинается настоящая гонка. Причем, идет она не только среди команд, занимающих верхние строчки турнирной таблицы и распределяющих между собой места в престижных клубных турнирах, но и в подвалах турнирной таблицы, где неудачники чемпионата стараются всеми правдами и неправдами сохранить себе место под солнцем. Наши эксперты не берутся сказать, в какой части турнирной таблицы противостояния наиболее острые и бескомпромиссные, однако мы можем точно утверждать одно, футбол – это самый прекрасный вид спорта, так как здесь царят неподдельные эмоции и дух борьбы. Естественно, благодаря букмекерским конторам и их предложениям, современный футбол еще и один из наиболее прибыльных видов спорта для ставок. Наши эксперты заботятся о том, чтобы предложить бетторам только лучшие прогнозы на самые интересные футбольные противостояния. Будьте с нами и выигрывайте в букмекерских конторах!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: