Прогноз на матч Витория — Атлетико Паранаэнсе 20.10.17

Анализ большого количества футбольных матчей, который ежедневно делают эксперты нашего ресурса, позволяет нам накапливать огромный опыт, что, в свою очередь, способствует эффективности прогнозирования. Это означает, что прогнозы наших экспертов – это ставки с высокими шансами проходимости, которые на дистанции позволяют получить стабильный плюс. Сегодня мы выбрали для прогнозирования матч, в котором встретятся команда Витория и команда Атлетико Паранаэнсе. Отметим, что оба футбольных клуба известны во всем мире, так как они демонстрируют отличные результаты, всегда ведут борьбу только за самые высокие места. Однако сегодняшний матч для команд будет особенным, так как победа позволит одному из соперников существенно увеличить свой отрыв от конкурентов в турнирной таблице, фактически гарантируя решение поставленных руководством задач на нынешний сезон. Естественно, к предстоящему матчу в составах обеих команд подходят серьезно. Менеджеры отметили, что постараются задействовать в этой игре всех ведущих ключевых футболистов. Конечно, в СМИ этому матчу тоже уделяют большое внимание, так как не каждый день команды проводят матчи такого уровня. В общем, все указывает на то, что противостояние обещает быть напряженным, с обилием борьбы на всех участках поля. Учитывая, что в составах обеих команд выступают профессионалы высокого уровня, наши эксперты ждут результативного противостояния, а сам матч, по-нашему мнению, должен получиться очень интересным. Поэтому мы рекомендуем не пропустить его.

Сегодня определяющими факторами, на которые обращают внимание наши эксперты при прогнозировании того или футбольного матча являются вовсе не показатели клуба в текущем сезоне, и не статистика, как думают многие. Да, все это играет свою роль и эксперты нашего портала, естественно, не оставляют такие вещи без внимания. Однако существуют любопытные информационные выборки, которые играют важную роль при составлении прогнозов нашими экспертами. Воспользоваться статистикой для прогнозирования статистических ставок, предлагаемых букмекерами, может каждый, так как сегодня в сети Интернет полно специальных программ и порталов, которые фиксируют и учитывают каждый статистический показатель того или иного футбольного клуба. Однако существуют матчи, типа противостояния команды Витория и команды Атлетико Паранаэнсе, исходы которых невозможно предсказать без анализа всех составляющих такого противостояния. Наши эксперты уже неоднократно говорили о том, что победитель определяется не только качеством игры, но и психологией. Существуют команды-победители, которые перед каждым матчем особо настраиваются психологически, поэтому они побеждают еще до старта матча, так как уверены в том, что соперники не смогут ничего противопоставить их игре. Мы тщательно проанализировали и изучили все аспекты матча команды Витория и команды Атлетико Паранаэнсе победа в котором необходима одной и другой команде, ниже можно найти наши прогнозы на этот матч. Несмотря на то, что мы спрогнозировали основной исход этого матча, мы бы рекомендовали лучше делать ставки на статистику, так как шансов иметь стабильный плюс, делая статистические ставки – более высок. Хотя, пусть каждый беттор принимает решение самостоятельно.

Для команды Витория и команды Атлетико Паранаэнсе, которые проведут очный матч в рамках чемпионата, предстоящая встреча будет иметь принципиальное значение. Сейчас оба клуба занимают верхние строчки в турнирной таблице, а это означает, что им необходимо только побеждать, чтобы иметь возможность укрепиться в верхушке турнирной таблицы. Наши эксперты согласны с букмекерами, которые выставили фаворитом этого матча футболистов команды Витория. Хозяева поля хорошо выступают в родных стенах в текущем сезоне, сейчас у команды все ключевые игроки в строю и менеджеру нет причин для беспокойства. А вот у гостей дела обстоят не так гладко, команда Атлетико Паранаэнсе сейчас на небольшом спаде, а если добавить к этому травмы нескольких лидеров команды, то шансы на успех в матче против команды Витория видятся довольно-таки призрачными. Исходя из этого, победа хозяев поля в этом матче видится неплохой ставкой. Общий тотал голов в игре мы рекомендуем играть на больше, так как хозяева и гости в текущем сезоне играют в атакующий футбол, а учитывая проблемы команды Атлетико Паранаэнсе в обороне, мы думаем, что в этом матче команды перебьют заявленный букмекерами общий тотал голов. Общее количество угловых мы тоже советуем играть на больше, так как команда Витория и команда Атлетико Паранаэнсе подают довольно много стандартов, действуя через фланги. Нарушений правил и желтых карточек в матче должно быть немного, так как между собой эти команды редко играют грубо.

Матч закончится триумфом Витория — 1.85, ничья в матче — 3.5, матч закончится триумфом Атлетико Паранаэнсе — 4.4.

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