Регатас — Боа прогноз специалиста 21.10.17

Главный арбитр матча Регатас – Боа в 01:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 21 октября и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Боа на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Боа – девять против двух.

Если футбольные клубы Регатас и Боа в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.6. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.9, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.2.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Регатас на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Регатас потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Регатас в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Сейчас футбольный клуб Боа пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Боа одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Боа забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Регатас – Боа, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Боа.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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