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|Торку Кониаспор
|19.10 20:00 по МСК.
|Ред Булл Зальцбург
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|19.10 21:45 по МСК.
|Фенербахче
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|Австрия Вена
|19.10 22:05 по МСК.
|Риека
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|Вильяреал
|19.10 22:05 по МСК.
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|Гурник
|20.10 21:30 по МСК.
|Корона
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Болельщики 21 октября ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Кобе и Саган Тосу. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 08:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Гости поединка Кобе – Саган Тосу от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.1. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.95, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.45.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Кобе отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Кобе еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Кобе пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
Футбольный клуб Саган Тосу в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Саган Тосу демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Саган Тосу забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Саган Тосу имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
В футбольном поединке Кобе – Саган Тосу эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
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