Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Торку Кониаспор
|19.10 20:00 по МСК.
|Ред Булл Зальцбург
Турнирная таблица в Группе I Лиги чемпионов одна из самых запутанных. Распутают ли её "Коньяспор" и "Зальцбург"
|БАТЭ
|19.10 20:00 по МСК.
|Кельн
БАТЭ не повезло с соперниками из рейтинговых чемпионатов. Вслед за лондонским "Арсеналом" в Борисов приезжает "Кельн"
|Армани Милан
|19.10 21:45 по МСК.
|Фенербахче
В рамках второго тура баскетбольной Евролиги в Италии состоится довольно интересный поединок, в котором «Милан» будет принимать обладателя титула — турецкий «Фенербахче».
|Австрия Вена
|19.10 22:05 по МСК.
|Риека
Готовы указать на правильный вариант ставки, который был актуален на дистанции в 80% матчей
|Вильяреал
|19.10 22:05 по МСК.
|Славия Прага
"Вильярреал" при новом тренере оживает, однако коэффициент на победу испанского клуба слишком низкий. Что же выбрать?
|Гурник
|20.10 21:30 по МСК.
|Корона
Предлагаем ставку с хорошим коэффициентом и точно рассчитанными шансами на успех
21 октября футбольному клубу Ивата на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Альбирекс Ниигата. По Москве данная игра стартует в 09:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
Гости поединка Ивата – Альбирекс Ниигата от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.4. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.85, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.5.
На своем поле футбольный клуб Ивата не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Ивата находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Ивата в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Альбирекс Ниигата. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Альбирекс Ниигата продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Альбирекс Ниигата крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
На поединок Ивата – Альбирекс Ниигата идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
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