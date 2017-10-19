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Сибирь — Амур прогноз и ставки от специалиста 20.10.17

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# Торку Кониаспор 19.10 20:00 по МСК. Ред Булл Зальцбург #
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# БАТЭ 19.10 20:00 по МСК. Кельн #
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# Армани Милан 19.10 21:45 по МСК. Фенербахче #
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Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
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# Австрия Вена 19.10 22:05 по МСК. Риека #
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Готовы указать на правильный вариант ставки, который был актуален на дистанции в 80% матчей 
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
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Прогноз от наших экспертов
Сибирь — Амур прогноз и ставки от специалиста 20.10.17

Команда Сибирь и команда Амур, которые встретятся в очном противостоянии в рамках регулярного чемпионата КХЛ, являются известными хоккейными клубами с богатой историей. Каждый год противостояние этих клубов становится настоящим украшением чемпионата, так как за игрой следит большое количество болельщиков, среди которых не только любители хоккея на стадионе, но и болельщики, наблюдающие за противостоянием команд с экранов телевизоров. Оба клуба в нынешнем сезоне показывают хороший хоккей. Команда Сибирь и команда Амур занимают высокие места в турнирной таблице, которые позволяют им претендовать на попадание в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Напомним, что сейчас в КХЛ большая конкуренция, и попасть в плей-офф будет непросто. Наши эксперты полагают, что для этого хоккеистам придется продемонстрировать все свое мастерство, так как понадобиться показывать стабильные результаты на протяжении всего оставшегося сезона. Мы полагаем, что сегодняшний матч должен получиться насыщенным и результативным, так как оба коллектива не привыкли отступать перед трудностями, а привыкли действовать решительно, настраивая себя только на победу в каждом матче. Наши эксперты ожидают, что хоккейные болельщики получат настоящее удовольствие от просмотра этого матча. Поэтому с нетерпением ждем начала игры.

Все матчи, которые эксперты нашего ресурса предлагают для ставок, они тщательно рассматривают со статистической точки зрения. Не секрет, что в различных видах спорта, особенно командных, наставник отрабатывает со своими подопечными их действия в случае возникновения той или иной игровой ситуации во время матча. Также и в хоккее, когда встречаются два клуба, которые проводят матчи между собой в каждом сезоне, то, присмотревшись к статистическим данным этих матчей, можно определить некоторые закономерности, которые можно использовать для прогнозирования следующего матча между этими командами, а также для ставок в букмекерских конторах. Вообще, появление букмекерских контор существенно облегчило жизнь любителям хоккея, так как теперь можно не только наслаждаться игрой любимых клубов, но и зарабатывать на этом деньги. Для этого достаточно регулярно читать наши прогнозы на хоккей. Наши эксперты анализируют не только матчи между клубами в прошлых сезонах, а также используют матчи, которые команды сыграли ранее в нынешнем сезоне. В общем, в своих прогнозах мы используем только качественный анализ, поэтому и прогнозы у нас получаются классными. Не верите? Убедитесь сами!

В матче, который состоится между командой Сибирь и командой Амур фаворитами, по мнению экспертов, являются хозяева площадки. Сейчас в КХЛ чемпионат подходит к своей середине, поэтому силы команд уже более-менее понятны. Помимо этого, глядя на составы и уровень игры, который демонстрируют команды, можно говорить о том, какие именно задачи они будут решать в оставшейся части сезона. Команда Сибирь показывает великолепный хоккей. Клуб отлично зарекомендовал себя на старте сезона, и продолжает демонстрировать слаженную командную игру. Благодаря этому, команда является одним из лидеров турнирной таблицы, и вполне вероятно, что будет одним из основных претендентов на завоевание Кубка Гагарина. Гости пока в непонятной форме. В команде достаточно известных хоккеистов, однако командной игры клуб не демонстрирует. Из-за этого его результаты в сезоне довольно посредственные, и пока непонятно, сможет ли клуб пробиться в плей-офф. В родных стенах команда Сибирь демонстрирует агрессивный хоккей. Поэтому, мы полагаем, что хозяевам площадки хватит сил победить соперника, который находится в неоптимальной форме. Неплохой ставкой на этот матч мы считаем ставку на то, что команда Сибирь перебьет индивидуальный тотал шайб, который предлагают букмекеры. Еще интересной ставкой выглядит индивидуальный тотал штрафных минут гостей на больше, которые в выездных матчах всегда играют довольно грубо.

Победа в игре достанется Сибирь — 1.9, победа в игре достанется Амур — 4.2, нет победителей по завершению основного времени — 3.6.

Отличный хоккей должны продемонстрировать команда Сибирь и команда Амур. Напомним, что оба хоккейных клуба сейчас находятся в отличной форме благодаря тому, что основные хоккеисты этих команд вернулись в строй после непродолжительного отсутствия. Между собой команды встречались неоднократно, именно это и позволило нам обратить внимание на эти хоккейные клубы, точнее, на матч между ними. Соперники всегда непредсказуемо играют друг против друга, поэтому этот матч и заинтересовал наших прогнозистов. Мы думаем, что в сегодняшнем матче обе команды способны победить, однако, по правилам хоккея, победителем будет только один хоккейный клуб. Поэтому, мы полагаем, что сегодня всех любителей хоккея ждет очень интересное и непредсказуемое противостояние, участие в котором примут одни из наиболее ярких хоккейных клубов КХЛ, которые ведут борьбу за попадание в плей-офф. Советуем не пропустить этот матч, ставки на который уже предлагают наши эксперты.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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основатель проекта Betfaq

 