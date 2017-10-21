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Хольштейн Киель — Арминия прогноз и ставки от профессионала 21.10.17

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Прогноз от наших экспертов
Хольштейн Киель — Арминия прогноз и ставки от профессионала 21.10.17

История противостояния Хольштейн Киель – Арминия длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Хольштейн Киель одержал 51 победу, а на счету ФК Арминия 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 21.10.2017 и по московскому времени его начало будет в 14:00.

Букмекеры считают фаворитом поединка Хольштейн Киель – Арминия гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.4. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.85, а на ничейный результат можно поставить по 3.5.

По меркам национального чемпионата Хольштейн Киель это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Хольштейн Киель является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Хольштейн Киель пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Арминия уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Арминия практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Арминия демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

В матче Хольштейн Киель – Арминия довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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