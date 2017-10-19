Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Торку Кониаспор
|19.10 20:00 по МСК.
|Ред Булл Зальцбург
Турнирная таблица в Группе I Лиги чемпионов одна из самых запутанных. Распутают ли её "Коньяспор" и "Зальцбург"
|БАТЭ
|19.10 20:00 по МСК.
|Кельн
БАТЭ не повезло с соперниками из рейтинговых чемпионатов. Вслед за лондонским "Арсеналом" в Борисов приезжает "Кельн"
|Армани Милан
|19.10 21:45 по МСК.
|Фенербахче
В рамках второго тура баскетбольной Евролиги в Италии состоится довольно интересный поединок, в котором «Милан» будет принимать обладателя титула — турецкий «Фенербахче».
|Австрия Вена
|19.10 22:05 по МСК.
|Риека
Готовы указать на правильный вариант ставки, который был актуален на дистанции в 80% матчей
|Вильяреал
|19.10 22:05 по МСК.
|Славия Прага
"Вильярреал" при новом тренере оживает, однако коэффициент на победу испанского клуба слишком низкий. Что же выбрать?
|Оттава
|20.10 02:30 по МСК.
|Дэвилз
Сегодня хоккейный праздник, нас ждет большое количество захватывающих и зрелищных поединков. Сегодня разберём матч Оттавы против Нью-Джерси.
|Гурник
|20.10 21:30 по МСК.
|Корона
Предлагаем ставку с хорошим коэффициентом и точно рассчитанными шансами на успех
|Шальке 04
|20.10 21:30 по МСК.
|Майнц 05
Готов ли "Шальке" конкурировать за место в Лиге чемпионов?
Главный арбитр матча Оренбург – Авангард Курск в 14:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 21-го октября 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Авангард Курск на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Авангард Курск – девять против двух.
В футбольном поединке Оренбург – Авангард Курск букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.8, на ничью выставили 3.8, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.3.
На своем поле футбольный клуб Оренбург не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Оренбург находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Оренбург в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
На выезде футбольный клуб Авангард Курск выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Авангард Курск выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Авангард Курск добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Ставить на матч Оренбург – Авангард Курск лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq