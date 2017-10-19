Регистрация

Оренбург — Авангард Курск: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 21.10.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Торку Кониаспор 19.10 20:00 по МСК. Ред Булл Зальцбург #
Открыть доступ

Турнирная таблица в Группе I Лиги чемпионов одна из самых запутанных. Распутают ли её "Коньяспор" и "Зальцбург" 
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# БАТЭ 19.10 20:00 по МСК. Кельн #
Открыть доступ

БАТЭ не повезло с соперниками из рейтинговых чемпионатов. Вслед за лондонским "Арсеналом" в Борисов приезжает "Кельн"
Евролига Баскетбол: Евролига
до начала:
# Армани Милан 19.10 21:45 по МСК. Фенербахче #
Открыть доступ

В рамках второго тура баскетбольной Евролиги в Италии состоится довольно интересный поединок, в котором «Милан» будет принимать обладателя титула — турецкий «Фенербахче».
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Австрия Вена 19.10 22:05 по МСК. Риека #
Открыть доступ

Готовы указать на правильный вариант ставки, который был актуален на дистанции в 80% матчей 
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Вильяреал 19.10 22:05 по МСК. Славия Прага #
Открыть доступ

"Вильярреал" при новом тренере оживает, однако коэффициент на победу испанского клуба слишком низкий. Что же выбрать?
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Оттава 20.10 02:30 по МСК. Дэвилз #
Открыть доступ

Сегодня хоккейный праздник, нас ждет большое количество захватывающих и зрелищных поединков. Сегодня разберём матч Оттавы против Нью-Джерси.
Польша футбол: Польша – Экстракласа
до начала:
# Гурник 20.10 21:30 по МСК. Корона #
Открыть доступ

Предлагаем ставку с хорошим коэффициентом и точно рассчитанными шансами на успех
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Шальке 04 20.10 21:30 по МСК. Майнц 05 #
Открыть доступ

Готов ли "Шальке" конкурировать за место в Лиге чемпионов?
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Оренбург — Авангард Курск: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 21.10.17

Главный арбитр матча Оренбург – Авангард Курск в 14:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 21-го октября 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Авангард Курск на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Авангард Курск – девять против двух.

В футбольном поединке Оренбург – Авангард Курск букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.8, на ничью выставили 3.8, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.3.

На своем поле футбольный клуб Оренбург не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Оренбург находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Оренбург в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

На выезде футбольный клуб Авангард Курск выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Авангард Курск выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Авангард Курск добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Ставить на матч Оренбург – Авангард Курск лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Осер — Кевийи Руан прогноз профессионала 20.10.17
Ставки на матч Аталанта – Аполлон, прогноз на футбол от 19.10.17
Гавр — Шатору прогноз специалиста на матч 20.10.17
Унион Берлин — Гройтер Фюрт: прогноз, ставки букмекера на матч. 21.10.17
Ингольштадт — Хайденхайм: прогноз, ставки букмекера на матч. 20.10.17
НХЛ. Прогноз на матч Филадельфия — Нэшвилл 20.10.17
НХЛ.Калгари — Каролина: прогноз, ставки букмекера на матч. 20.10.17
НХЛ.Чикаго — Эдмонтон: прогноз, ставки букмекера на матч. 20.10.17
Колорадо — Сент-Луис прогноз профессионала на матч НХЛ 20.10.17
Оттава — Нью-Джерси прогноз специалиста на матч НХЛ 20.10.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 