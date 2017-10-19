Тяньцзинь Сунцзян — Хэбэй Илиньшаньчжуан прогноз специалиста на матч 21.10.17

Главный арбитр матча Тяньцзинь Сунцзян – Хэбэй Илиньшаньчжуан в 14:35 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 21-го октября 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Хэбэй Илиньшаньчжуан на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Хэбэй Илиньшаньчжуан – девять против двух.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Тяньцзинь Сунцзян – Хэбэй Илиньшаньчжуан коэффициент на победу гостей просел до 4.1. На ничью он остался неизменным — 3.45, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.95.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Тяньцзинь Сунцзян не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Тяньцзинь Сунцзян уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

На выезде футбольный клуб Хэбэй Илиньшаньчжуан выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Хэбэй Илиньшаньчжуан выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Хэбэй Илиньшаньчжуан добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Тяньцзинь Сунцзян – Хэбэй Илиньшаньчжуан, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: