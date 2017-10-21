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Дерби Каунти — Шеффилд Уэнсдей прогноз профессионала на матч 21.10.17

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Прогноз от наших экспертов
Дерби Каунти — Шеффилд Уэнсдей прогноз профессионала на матч 21.10.17

Футболисты клуба Шеффилд Уэнсдей не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 21.10.2017 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Дерби Каунти – Шеффилд Уэнсдей идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 17:00 по МСК.

Ставки на футбольную встречу Дерби Каунти – Шеффилд Уэнсдей уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.95. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.1, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.45.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Дерби Каунти не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Дерби Каунти уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

В этом сезоне у футбольного клуба Шеффилд Уэнсдей совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Шеффилд Уэнсдей находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Шеффилд Уэнсдей выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Шеффилд Уэнсдей в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Учитывая сильную игру хозяев матча Дерби Каунти – Шеффилд Уэнсдей на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Шеффилд Уэнсдей, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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