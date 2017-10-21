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Уэска — Кадис прогноз профессионала 21.10.17

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Уэска — Кадис прогноз профессионала 21.10.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 21.10.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Уэска и Кадис. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Кадис сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Уэска. Начало данной игры произойдет в 17:00 по московскому времени.

Самый большой коэффициент в матче Уэска – Кадис идет на гостей и составляет 4.4, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.5. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.85.

По меркам национального чемпионата Уэска это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Уэска является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Уэска пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

В этом сезоне у футбольного клуба Кадис совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Кадис находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Кадис выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Кадис в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Уэска – Кадис являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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