Варберг — Эргрюте прогноз специалиста на матч 21.10.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 21.10.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Варберг и Эргрюте. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Эргрюте сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Варберг. Начало данной игры произойдет в 17:00 по московскому времени.

Футбольный клуб Варберг среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.95. Ничейный результат оценен котировкой 3.45, а на ФК Эргрюте выставили 4.1.

Две недели назад футбольный клуб Варберг получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Варберг из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Варберг выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Варберг – Эргрюте у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Эргрюте пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Эргрюте находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Эргрюте намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Эргрюте в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Хозяева матча Варберг – Эргрюте предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Варберг больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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