Дегерфорс — Хельсингборг прогноз и ставки от специалиста 21.10.17

Хозяев матча Дегерфорс – Хельсингборг 21-го октября 2017 года ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 17:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Дегерфорс – Хельсингборг определились с коэффициентами. На ФК Дегерфорс выставили 1.85, на мировую между командами — 3.5, а ставки на гостей матча принимаются по 4.4.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Дегерфорс на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Дегерфорс потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Дегерфорс в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Футбольный клуб Хельсингборг в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Хельсингборг демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Хельсингборг забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Хельсингборг имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Дегерфорс – Хельсингборг, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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