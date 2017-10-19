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|Торку Кониаспор
|19.10 20:00 по МСК.
|Ред Булл Зальцбург
Турнирная таблица в Группе I Лиги чемпионов одна из самых запутанных. Распутают ли её "Коньяспор" и "Зальцбург"
|БАТЭ
|19.10 20:00 по МСК.
|Кельн
БАТЭ не повезло с соперниками из рейтинговых чемпионатов. Вслед за лондонским "Арсеналом" в Борисов приезжает "Кельн"
|Армани Милан
|19.10 21:45 по МСК.
|Фенербахче
В рамках второго тура баскетбольной Евролиги в Италии состоится довольно интересный поединок, в котором «Милан» будет принимать обладателя титула — турецкий «Фенербахче».
|Австрия Вена
|19.10 22:05 по МСК.
|Риека
Готовы указать на правильный вариант ставки, который был актуален на дистанции в 80% матчей
|Вильяреал
|19.10 22:05 по МСК.
|Славия Прага
"Вильярреал" при новом тренере оживает, однако коэффициент на победу испанского клуба слишком низкий. Что же выбрать?
|Оттава
|20.10 02:30 по МСК.
|Дэвилз
Сегодня хоккейный праздник, нас ждет большое количество захватывающих и зрелищных поединков. Сегодня разберём матч Оттавы против Нью-Джерси.
|Гурник
|20.10 21:30 по МСК.
|Корона
Предлагаем ставку с хорошим коэффициентом и точно рассчитанными шансами на успех
|Шальке 04
|20.10 21:30 по МСК.
|Майнц 05
Готов ли "Шальке" конкурировать за место в Лиге чемпионов?
Хозяев матча Дегерфорс – Хельсингборг 21-го октября 2017 года ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 17:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Дегерфорс – Хельсингборг определились с коэффициентами. На ФК Дегерфорс выставили 1.85, на мировую между командами — 3.5, а ставки на гостей матча принимаются по 4.4.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Дегерфорс на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Дегерфорс потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Дегерфорс в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
Футбольный клуб Хельсингборг в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Хельсингборг демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Хельсингборг забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Хельсингборг имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Дегерфорс – Хельсингборг, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
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