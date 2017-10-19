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Волга Ульяновск — Сызрань-2003 прогноз профессионала на матч 21.10.17

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Волга Ульяновск — Сызрань-2003 прогноз профессионала на матч 21.10.17

В 17:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Волга Ульяновск – Сызрань-2003, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 21-го октября 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Волга Ульяновск сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Поставить на хозяев матча Волга Ульяновск – Сызрань-2003 можно по коэффициенту 1.9, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.2. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.6.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Волга Ульяновск на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Волга Ульяновск потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Волга Ульяновск в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Сейчас футбольный клуб Сызрань-2003 пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Сызрань-2003 одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Сызрань-2003 забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Хозяева матча Волга Ульяновск – Сызрань-2003 предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Волга Ульяновск больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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