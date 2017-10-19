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Бетис — Алавес прогноз и ставки от профессионала 21.10.17

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Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
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# Торку Кониаспор 19.10 20:00 по МСК. Ред Булл Зальцбург #
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# БАТЭ 19.10 20:00 по МСК. Кельн #
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# Армани Милан 19.10 21:45 по МСК. Фенербахче #
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# Австрия Вена 19.10 22:05 по МСК. Риека #
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Готовы указать на правильный вариант ставки, который был актуален на дистанции в 80% матчей 
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# Вильяреал 19.10 22:05 по МСК. Славия Прага #
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# Оттава 20.10 02:30 по МСК. Дэвилз #
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Прогноз от наших экспертов
Бетис — Алавес прогноз и ставки от профессионала 21.10.17

21 октября состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Бетис – Алавес. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Бетис, а вот игроки ФК Алавес смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 17:15 по МСК.

Футбольный клуб Бетис среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2. Ничейный результат оценен котировкой 3.4, а на ФК Алавес выставили 3.87.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Бетис существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Бетис проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Бетис никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Алавес. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Алавес продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Алавес крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Учитывая статистику личных встреч Бетис – Алавес, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Алавес еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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основатель проекта Betfaq

 