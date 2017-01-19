Лас-Пальмас — Депортиво: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Испании 20.01.17

Эксперты нашего ресурса стараются выбирать наиболее интересные футбольные матчи для прогнозирования. В современном футболе такие матчи проводятся не только среди топ-чемпионатов, в которых выступают футбольные клубы, которые могут позволить себе приглашать звездных футболистов. Современный футбол достиг таких высот, что даже в низших лигах сейчас выступают команды, футболисты которых показывают очень приличный уровень игру. Современный футбол помолодел, и сейчас молодые футболисты стараются рано показать себя, чтобы их заметили в топ-клубах. Еще свежи примеры команд, которые недавно выступали в низших лигах или боролись за выживание в первом дивизионе, а сейчас не просто составляют конкуренцию грандам европейского футбола, но и уверенно возглавляют турнирные таблицы своих чемпионатов. Команда Лас-Пальмас и команда Депортиво имеют богатую историю, однако сейчас командам становится все сложнее набирать очки в чемпионате. Во многом этому препятствует тяжелый график и отсутствие достойных футболистов резерва, которые бы показывали ту же игру, что и звездные футболисты основы. Эксперты не зря говорят о том, что невозможно на протяжении нескольких лет выступать одним и тем же составом, так как игроки начинают уставать, их косят травмы, да и вообще, футболистам довольно сложно мотивировать себя на достижение новых побед, когда на полках полно трофеев. Но, к противостоянию команды Лас-Пальмас и команды Депортиво эти высказывания не имеют отношения. Данные футбольные клубы готовы всегда противостоять друг другу на высоком уровне, так как являются непримиримыми соперниками. Поэтому качественный и зрелищный футбол в этом матче гарантирован.

Еще несколько лет назад противостояние команды Лас-Пальмас и команды Депортиво в рамках чемпионата вряд ли бы заинтересовало любителей футбола. Однако, за эти несколько лет ситуация в современном футболе кардинально изменилась. Сейчас команда Лас-Пальмас и команда Депортиво находятся в числе претендентов на высокие места в чемпионате, поэтому наши эксперты не смогли обойти этот матч стороной, тем более, что букмекеры предложили очень интересные коэффициенты на это противостояние. Команды встречаются между собой не в первый раз. Однако в статусе претендентов на высокие места в чемпионате это происходит впервые. Мы думаем, что, несмотря на хорошую игру, которую оба клуба продемонстрировали в нынешнем сезоне, в ответственном матче они будут играть в закрытый футбол, так как сейчас команды будут больше думать о том, как бы сохранить свои ворота в неприкосновенности, чем о взятии ворот соперника. Несмотря на это, мы думаем, что игра должна получиться интересной, так как всегда интересно наблюдать за командами, которые показывают неожиданные результаты. Поэтому, наши эксперты сделали несколько интересных прогнозов на этот матч, при помощи которых можно выиграть хорошие деньги в букмекерских конторах, а также существенно увеличит интерес к просмотру данного матча.

Игра, в которой встретятся команда Лас-Пальмас и команда Депортиво, по мнению экспертов нашего ресурса, должна получиться результативной. Обе команды играют в атакующий футбол, стараясь забить в ворота соперника как можно больше голов. При этом, на такую мелочь, как пропущенные мячи, они практически не обращают внимания, играя по принципу: вы нам забейте, сколько сможете, зато мы вам забьем — сколько захотим. Поэтому, мы полагаем, что букмекеры слегка занизили общий тотал этого матча, следовательно, этим надо пользоваться, поэтому мы и советуем ставить тотал забитых мячей в этой игре на больше. Относительно фаворита матча, мы полагаем, что больше шансов победить в игре имеют хозяев поля. В первую очередь, фактор родных трибун имеет очень важное значение для команды, которая перед родными болельщиками действует еще более активно, поэтому стоит ожидать просто лавину атак на ворота футболистов команды гостей. Помимо этого, нападение команды Лас-Пальмас сейчас находятся в великолепной форме, штампуя голы пачками. Гости тоже показывают не самый плохой футбол, однако, мы думаем, что им вряд ли что-то удастся противопоставить слаженной игре хозяев поля. Таким образом, мы советуем делать ставки на то, что команда Лас-Пальмас победит в матче своих соперников, тем более, что букмекеры предлагают на это событие весьма высокий коэффициент.

В игре победит Лас-Пальмас — 1, в игре победит Депортиво — , нет победителей в игре — .

Развитие современного футбола неотрывно связано с развитием букмекерских контор. В любой игре обязательно присутствует азарт, а там где азарт, там обязательно заключают пари, и практически всегда – на деньги. Так что, букмекерские конторы времени зря не теряли, а вплотную подошли к современному спорту, в частности к футболу. Многие букмекеры сегодня являются не только официальными спонсорами футбольных чемпионатов и турниров, но и выступают спонсорами отдельных футбольных команд. Однако наши эксперты смотрят на это с оптимизмом, так как появление большого количества букмекерских контор, дает возможность для маневра. Сегодня все букмекеры предлагают огромное количество ставок на различные футбольные матчи, причем, объем ставок будет больше в зависимости от популярности матча. Так что, на наиболее популярные футбольные матчи, можно сделать ставки на различные события, чем и пользуются наши эксперты. Так что, следуйте нашим прогнозам, и каждый футбольный матч будет приносить только положительные эмоции.

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