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Миллуол — Бирмингем прогноз профессионала 21.10.17

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Евролига Баскетбол: Евролига
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# Армани Милан 19.10 21:45 по МСК. Фенербахче #
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В рамках второго тура баскетбольной Евролиги в Италии состоится довольно интересный поединок, в котором «Милан» будет принимать обладателя титула — турецкий «Фенербахче».
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
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# Австрия Вена 19.10 22:05 по МСК. Риека #
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Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
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# Вильяреал 19.10 22:05 по МСК. Славия Прага #
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США Хоккей: США – НХЛ
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# Оттава 20.10 02:30 по МСК. Дэвилз #
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Польша футбол: Польша – Экстракласа
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Прогноз от наших экспертов
Миллуол — Бирмингем прогноз профессионала 21.10.17

21-го октября футбольному клубу Миллуол на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Бирмингем. По Москве данная игра стартует в 19:30 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Самый большой коэффициент в матче Миллуол – Бирмингем идет на гостей и составляет 4.3, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.8. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.8.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Миллуол отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Миллуол еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Миллуол пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

За последние четыре недели футбольному клубу Бирмингем пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Бирмингем находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Бирмингем намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Бирмингем в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая статистику личных встреч Миллуол – Бирмингем, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Бирмингем еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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