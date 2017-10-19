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|Армани Милан
|19.10 21:45 по МСК.
|Фенербахче
В рамках второго тура баскетбольной Евролиги в Италии состоится довольно интересный поединок, в котором «Милан» будет принимать обладателя титула — турецкий «Фенербахче».
|Австрия Вена
|19.10 22:05 по МСК.
|Риека
Готовы указать на правильный вариант ставки, который был актуален на дистанции в 80% матчей
|Вильяреал
|19.10 22:05 по МСК.
|Славия Прага
"Вильярреал" при новом тренере оживает, однако коэффициент на победу испанского клуба слишком низкий. Что же выбрать?
|Оттава
|20.10 02:30 по МСК.
|Дэвилз
Сегодня хоккейный праздник, нас ждет большое количество захватывающих и зрелищных поединков. Сегодня разберём матч Оттавы против Нью-Джерси.
|Гурник
|20.10 21:30 по МСК.
|Корона
Предлагаем ставку с хорошим коэффициентом и точно рассчитанными шансами на успех
|Шальке 04
|20.10 21:30 по МСК.
|Майнц 05
Готов ли "Шальке" конкурировать за место в Лиге чемпионов?
Футболисты клуба Цюрих готовятся до 21 октября, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Грассхопперс. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 20:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Цюрих – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Цюрих – Грассхопперс практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.6. Хозяева получили на свою победу котировку 1.9, а на гостей идет прием ставок по 4.2.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Цюрих отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Цюрих еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Цюрих пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Грассхопперс может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Грассхопперс надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Грассхопперс имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Цюрих – Грассхопперс, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Грассхопперс.
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