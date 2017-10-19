Прогноз на матч Вест Хэм — Брайтон от эксперта 20.10.17

В современном футболе каждый тур чемпионатов сопровождается яркими матчами, в которых встречаются пусть и не лидеры чемпионатов, но команды, в составе которых выступает много амбициозных футболистов, способных порадовать болельщиков яркой и результативной игрой. Вообще, если рассматривать результаты большинства футбольных чемпионатов, то можно отметить тенденцию результативного футбола, который потихоньку вытесняет скучный оборонительный футбол с минимумом моментов. Действительно, болельщики хотят видеть своих кумиров, действующих в стремительных атаках на ворота своих соперников, забивающих голы и празднующих успех. В составах многих футбольных команд достаточно молодых футболистов, которые жаждут признания, жаждут играть в футбол на самом высоком уровне, и добиваться наград. Именно на таких футболистов делают ставку многие современные футбольные менеджеры. И эта ставка вполне себя оправдывает, так как, наряду с яркой игрой, команды демонстрируют результат. А это для команд – самое главное. Сегодня болельщиков ждет интересный матч, команда Вест Хэм и команда Брайтон – участник этого противостояния, известные футбольные клубы. Сейчас обеим командам крайне необходимо удержать занимаемые позиции в турнирной таблице чемпионата, а для этого нужно стабильно набирать очки. Сделать это можно только благодаря активным атакующим действиям. Эксперты нашего портала, после тщательно анализа этого футбольного матча, пришли к выводу, что игра будет очень интересной и динамичной, поэтому советуем не пропустить этот матч и воспользоваться прогнозами, предложенными ниже.

В матче команды Вест Хэм и команды Брайтон, встречающихся между собой в рамках чемпионата, большое значение для экспертов нашего портала будет иметь судейский фактор. Дело в том, что обеим командам сейчас необходимо набирать очки, так как ситуация для них в турнирной таблице складывается не очень благоприятная, и они имеют риск плотно осесть в подвале турнирной таблицы. Напомним, что до конца чемпионата осталось не так много туров, поэтому обеим командам крайне важно набирать очки, особенно в матчах с прямыми конкурентами. Обычно, как показывает практика, в матчах команд из низов турнирной таблицы, футболисты не церемонятся друг с другом, совершают грубые фолы, используют провокации и симуляции. Разные арбитры реагируют на это по-разному. Однако судья, который будет обслуживать этот матч, относится к числу очень строгих рефери, поэтому он будет свистеть каждый фол и давать предупреждения за неспортивное поведение на футбольном поле. А это означает, что в этом матче бетторам стоит внимательнее присмотреться к общему тоталу желтых карточек и удалению. В принципе, сейчас уже все букмекерские конторы принимают ставки на подобные события не только до начала матча, но и по ходу игры, поэтому вероятность сыграть такие ставки по более высокому коэффициенту сильно возрастает. Как правило, арбитры удаляют футболистов во втором тайме, так что, у бетторов есть возможность сыграть неплохую ставку за хороший коэффициент, главное, дождаться нужного момента. С остальными прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже, они приведены с детальным описанием.

Команда Вест Хэм и команда Брайтон, которые будут определять сильнейшего в очном противостоянии, имеют богатую историю, а также в нынешнем чемпионате эти футбольные клубы могут удивить всех, неожиданно заняв высокие места по итогам сезона. Напомним, что сейчас команда Вест Хэм и команда Брайтон занимают места в середине турнирной таблицы, однако, при определенных раскладах, и если будут стабильно набирать очки в оставшихся матчах, эти команды могут попробовать занять высокие строчки в чемпионате. По словам менеджеров команд, сейчас именно это является первоочередной целью для их подопечных, поэтому сегодня нас ждет настоящий триллер. Исходя из этого, эксперты нашего портала решили порекомендовать бетторам сыграть пенальти и удаление в этом матче, так как, скорее всего, обе команды будут играть от ножа, стараясь больше разрушать атаки соперника, чем атаковать. Да и судья для таких ставок вполне подходящий. Это же касается и общего тотала нарушений правил и желтых карточек. В этом матче соперники точно не будут жалеть друг друга. Общий тотал забитых голов в матче мы рассматриваем на меньше, мы полагаем, что команды будут играть в защитный футбол, а вязкая игра в центре поля через мелкий фол должна полностью сковать атакующий потенциал обеих футбольных клубов. Общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как если клубы не будут атаковать, то в матче просто неоткуда взяться большому количеству угловых. А вот относительно фаворита матча – здесь все намного сложнее, оба соперника находятся в одинаковой форме, однако мы рискнем отдать предпочтение хозяевам поля за счет домашнего стадиона.

Триумфатором станет Вест Хэм — 1.9, нет победителей — 3.6, триумфатором станет Брайтон — 4.2.

Очень много футбольных болельщиков сегодня предпочитают делать ставки в букмекерских конторах, считая себя экспертами в этом виде спорта. Именно на это и рассчитывают букмекеры, заманивая неопытных игроков большим предложением ставок, как основных, так и дополнительных. Чтобы стабильно выигрывать деньги букмекеров необходимо быть настоящим профессионалом, разбираться в ставках досконально, использовать различные стратегии и схемы. В общем, к ставкам необходимо относиться как к полноценной работе, в противном случае – это не закончится ничем хорошим, деньги будут проиграны, а настроение безнадежно испорчено. Лучше доверять прогнозам таких профессионалов, как эксперты нашего портала, которые уже не первый год имеют дело со ставками на футбол, знают стиль игры футбольных клубов и готовы анализировать много футбольных матчей без потери качества прогнозирования. Наши прогнозы позволят футбольным болельщикам заниматься их любимым делом – смотреть футбол, при этом, наши прогнозы принесут гарантированную прибыль от ставок. Так что, наслаждайтесь футболом и выигрывайте деньги букмекеров, обо всем остальном позаботятся наши профессионалы.

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