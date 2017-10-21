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Бразил де Пелотас — Санта Круз прогноз профессионала на матч 21.10.17

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Бразил де Пелотас — Санта Круз прогноз профессионала на матч 21.10.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 21.10.2017, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Бразил де Пелотас и Санта Круз. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Бразил де Пелотас, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 22:30.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Бразил де Пелотас – Санта Круз коэффициент на победу гостей просел до 4.1. На ничью он остался неизменным — 3.45, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.95.

Футбольный клуб Бразил де Пелотас в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Бразил де Пелотас сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Бразил де Пелотас выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Бразил де Пелотас не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Футбольный клуб Санта Круз имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Санта Круз демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Санта Круз продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Санта Круз в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Учитывая статистику личных встреч Бразил де Пелотас – Санта Круз, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Санта Круз еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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