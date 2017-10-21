Лондрина — Пайсанду прогноз и ставки от специалиста 21.10.17

История противостояния Лондрина – Пайсанду длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Лондрина одержал 51 победу, а на счету ФК Пайсанду 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 21.10.2017 и по московскому времени его начало будет в 22:30.

Гости поединка Лондрина – Пайсанду от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.3. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.8, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.8.

Две недели назад футбольный клуб Лондрина получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Лондрина из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Лондрина выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Лондрина – Пайсанду у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Пайсанду. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Пайсанду продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Пайсанду крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Лондрина – Пайсанду, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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