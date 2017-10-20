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Керетаро — Сантос Лагуна: прогноз, ставки букмекера на матч. 22.10.17

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Керетаро — Сантос Лагуна: прогноз, ставки букмекера на матч. 22.10.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 22 октября, так как именно в этот день на поле сойдутся Керетаро и Сантос Лагуна. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Сантос Лагуна сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Керетаро. Начало данной игры произойдет в 01:00 по московскому времени.

Поставить на хозяев матча Керетаро – Сантос Лагуна можно по коэффициенту 1.85, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.4. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.5.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Керетаро существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Керетаро проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Керетаро никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Последний матч футбольного клуба Сантос Лагуна прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Сантос Лагуна находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Сантос Лагуна в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Керетаро – Сантос Лагуна на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Сантос Лагуна, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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